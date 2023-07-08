Врач Шуппо объяснила, что опасно есть и хранить продукты в медной и окрашенной посуде
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Некоторые материалы, из которых изготовлена посуда, при длительном применении могут навредить здоровью, рассказала агентству "Прайм" научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.
По ее словам, есть такое понятие как генотоксичность Оно описывает вред, который окружающая среда оказывает на клеточный генетический материал. Наши гены при рождении готовы адаптироваться к внешней среде, но за последние 50 лет она стала резко меняться и становиться агрессивнее и токсичнее для человека. Справиться с этим давлением все сложнее. В том числе по этой причине стало расти количество хронических заболеваний, заверила специалист.
Известно, что в пище и напитках, которые хранятся:
- в медной посуде — образуются свободные радикалы;
- в посуде с декоративной краской (к примеру, деревянной посуды под хохлому) — накапливается свинец;
- в посуде из тефлона при разрушении покрытия в организм человека может попасть перфтороктановая кислота;
- в меламиновой посуде при нагревании или использования ее для горячей пищи может выделяться формальдегид;
- в алюминиевой посуде, которая часто применяется для заквасок и засолок, накапливается алюминий. Он "занимает" рецепторы вместо микроэлементов, препятствует нормальному процессу детоксикации.
- пластиковая посуда также может провоцировать развитие многих заболеваний — в больших количествах этот материал токсичен.
"Все это формирует площадку для образования хронических воспалений, онкологии, мутаций в ДНК клетки", — сказала Шуппо.
Безопасной, по ее мнению, считается кepaмичecкaя, стеклянная и эмалированная пocyдa. Она не выдeляeт вpeдныx вeщecтв и нe вступает в peaкцию с пищей. Однако краски для рисунков на эмалированной посуде могут coдepжaть кадмий и свинец, что также опасно. При перепадах температуры такая посуда может треснуть. В этом случае пользоваться ей нельзя, подытожила врач.
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