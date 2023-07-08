МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Некоторые материалы, из которых изготовлена посуда, при длительном применении могут навредить здоровью, рассказала агентству "Прайм" научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. Врач раскрыла, вреден ли переход на летнее и зимнее время

По ее словам, есть такое понятие как генотоксичность Оно описывает вред, который окружающая среда оказывает на клеточный генетический материал. Наши гены при рождении готовы адаптироваться к внешней среде, но за последние 50 лет она стала резко меняться и становиться агрессивнее и токсичнее для человека. Справиться с этим давлением все сложнее. В том числе по этой причине стало расти количество хронических заболеваний, заверила специалист.

Известно, что в пище и напитках, которые хранятся:

в медной посуде — образуются свободные радикалы;

в посуде с декоративной краской (к примеру, деревянной посуды под хохлому) — накапливается свинец;

в посуде из тефлона при разрушении покрытия в организм человека может попасть перфтороктановая кислота;

в меламиновой посуде при нагревании или использования ее для горячей пищи может выделяться формальдегид;

в алюминиевой посуде, которая часто применяется для заквасок и засолок, накапливается алюминий. Он "занимает" рецепторы вместо микроэлементов, препятствует нормальному процессу детоксикации.

пластиковая посуда также может провоцировать развитие многих заболеваний — в больших количествах этот материал токсичен.

"Все это формирует площадку для образования хронических воспалений, онкологии, мутаций в ДНК клетки", — сказала Шуппо.

Безопасной, по ее мнению, считается кepaмичecкaя, стеклянная и эмалированная пocyдa. Она не выдeляeт вpeдныx вeщecтв и нe вступает в peaкцию с пищей. Однако краски для рисунков на эмалированной посуде могут coдepжaть кадмий и свинец, что также опасно. При перепадах температуры такая посуда может треснуть. В этом случае пользоваться ей нельзя, подытожила врач.