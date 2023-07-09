МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Если в 2023 году истекает срок действия водительского удостоверения, то не нужно спешить в ГИБДД за его заменой. В этом году продолжает действовать одна из мер поддержки, оставшаяся со времен пандемии — автоматическое продления срока действия прав, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. Водителям рассказали, чего нельзя делать при общении с инспектором ГИБДД

По умолчанию водительские права действуют в течение десяти лет. На следующий день после истечения срока действия (указан на удостоверении) они становятся недействительными, и водитель до их замены не вправе управлять транспортным средством. В случае нарушения требования предусмотрен административный штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей.

Однако введенными временными мерами это правило было изменено.

Так, если срок окончания удостоверения приходится на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, он автоматически продлевается на три года. Таким образом, если права заканчиваются в последний день текущего года, они будут действовать до 31 декабря 2026 года. Если же последний день их действия — 1 января 2024 года, о замене следует задуматься уже в ноябре или декабре 2023 года. Ведь с 1 января они станут недействительными, пояснила адвокат. Пешеходам рассказали, за что их может задержать сотрудник ГИБДД

Если срок действия удостоверения истек, к примеру, 5 августа 2022 года, то заменить его следует не позднее 5 августа 2025 года.

Однако у любого правила есть исключения, и важно их знать.

Замена прав потребуется независимо от срока их действия если: