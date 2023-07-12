МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Существует много признаков, которые помогут понять, что автомобиль стоит заменить, но основной — если он требует все больше денег на свое содержание, рассказал агентству "Прайм" директор по сервисному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево Роман Тимашов. Водителей начнут штрафовать за новые неисправности в автомобилях

Главный триггер — необходимость капитального ремонта двигателя. Такой ремонт для машины с пробегом может обойтись гораздо дороже, чем покупка другого авто, без подобных проблем. Признаки скорой смерти мотора — вялый разгон, низкое давление масла, неуверенный запуск, неровный ход, повышенный расход топлива.

Еще одна проблема — протекшее масло. Средний показатель расхода — 25 граммов масла на 100 литров бензина. Перерасход говорит о разрушении сальников коленвала или распредвала, а синий цвет выхлопных газов указывает на повреждения цилиндра. Если постоянно приходится доливать масло, тормозную жидкость, антифриз, это также указывает на то, что следует задуматься о замене авто. Во многих случаях это проще, чем оплачивать дорогостоящий ремонт.

Прочие сигналы, которые должны настораживать — перебои в работе электроники. Наиболее распространенные поломки — неисправности в блоке управления двигателем из-за попадания влаги, замыкания, окисления контактов за время эксплуатации. Сигнал о таких проблемах — регулярно загорающийся индикатор Check Engine, рассказал Тимашов. Сами себя наказали. Почему в России некому работать даже за большие деньги

Менее значимыми, но косвенными признаками высокого уровня амортизации авто можно назвать пробег более 180 тысяч километров, частое посещение сервисного центра, появление коррозии на кузове, рост эксплуатационных расходов.

Для продления эксплуатационных характеристики автомобиля важно следить за его состоянием. В официальных сервисных центрах специалисты проведут необходимую диагностику авто, вовремя обнаружат и устранят все неисправности.