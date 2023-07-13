МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Согласно новому порядку надзора за соблюдением требований законодательства о безопасности дорожного движения инспекторам ГИБДД запрещено брать из рук водителей не только деньги и ценные бумаги, но и мобильный телефон. Что еще ожидает автомобилистов, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Водителей начнут штрафовать за новые неисправности в автомобилях

По его словам, нередко водители суют инспектору свои гаджеты с предложением поговорить с "уважаемым" человеком. Теперь инспектор не станет их брать, ссылаясь на инструкцию. Электронные документы он сможет посмотреть прямо из рук водителя.

"Из прочих чувствительных изменений: при отстранении от управления инспектор ГИБДД вправе требовать от водителя выйти из машины, а в случае неподчинения — оформить материалы по ст. 19.3 КоАП "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", — отметилэксперт.

Также инспектор вправе остановить машину для проверки документов без каких-либо дополнительных оснований. С копиями приказов о проведении рейдов можно ознакомиться в помещении подразделении ГИБДД или в отделе полиции.

"Из закона о полиции продублирована норма, обязывающая полицейских в случае ДТП сообщать близким родственникам жертв аварий информацию о больницах, куда направили пострадавших в аварии", — добавил Соловьев. Вступает в силу новый порядок взаимодействия сотрудников ДПС с водителями

Полицейским запрещаются любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений.

Еще одно нововведение: инспектор ДПС вправе потребовать от водителя прекратить движение при неисправностях тормозов, рулевого управления, неработающих фарах ночью или сломанных стеклоочистителях во время осадков до устранения проблемы. Раньше движение в таких случаях вовсе запрещалось. Однако стоянка авто во время ремонта не должна создавать угрозу безопасности движения.

"В целом, новый регламент является шагом навстречу водителям и призван смягчить или вовсе исключить возможные конфликты или спорные ситуации на дорогах", — подытожил юрист.