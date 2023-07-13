МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ, Наталья Дембинская. Пытаясь сбить цены на топливо, Федрезерв затевает очередной цикл повышения ставок. Однако эффект может оказаться прямо противоположным. К тому же выяснилось, что и стратегический нефтяной резерв США изрядно прохудился: распродали слишком много баррелей. Как получилось, что действия Вашингтона, судя по всему, лишь на руку ОПЕК+ и ускорят рост нефтяных цен, выяснял "Прайм". Слаб здоровьем: Китай опять подкладывает всем свинью

Своя игра

В июле ведущий мировой экспортер черного золота — Саудовская Аравия резко сократила производство нефти: до девяти миллионов баррелей в сутки. Это на полтора миллиона меньше, чем в начале года, и вообще минимум за десять лет. Параллельно ОПЕК+ на июньской встрече пролонгировал предыдущие ограничения до конца 2024-го.

В Эр-Рияде хотят закрепить котировки выше 80 долларов за баррель, и в августе продолжат беспрецедентное сокращение добычи.

Американский Федрезерв, наоборот, играет на снижение цен. Так, например, в июне нефть подешевела сразу на полтора процента, получив сигнал от американского регулятора о дальнейшем повышении ставок в этом году. Как сообщал глава ФРС Джером Пауэлл, регулятор может поднять ставку в 2023 году еще два раза. Все дело в том, что регулятор сосредоточен на снижении инфляции до целевого уровня в 2 процента.

"Рынки опасаются, что более высокие процентные ставки приведут к снижению спроса на нефть. Это толкает нефть вниз", — отметили аналитики Price Group.

Вашингтону того и надо: топливо в стране слишком дорогое.

Но саудиты сдаваться не собираются: если мер по стабилизации рынка окажется недостаточно, добычу будут сокращать и далее, пообещал саудовский кабмин. Противостояние Эр-Рияда и Вашингтона журналисты уже окрестили "королевской битвой".

Двоякая ситуация

Цена нефти на самом деле сильно зависит от процентной ставки ФРС. Однако ситуация здесь неоднозначная. С одной стороны, увеличение ставки означает удорожание кредитов. Таким образом, подъем ставки воздействует прежде всего на мировую потребность в нефти.

"Это способствует уменьшению рентабельности бизнеса, инвестиций, ограничениям продаж, спроса потребителей. Поэтому данный фактор оказывает понижательное давление на цену ресурса. Кроме того, рост ставки по долларам в принципе способствует удорожанию данной валюты. А поскольку в долларах измеряется цена нефти, она в таком случае подвержена снижению", — поясняет Марк Гойхман, финансовый аналитик. Пошли лесом: Европа требует вернуть дешевые ресурсы из России

Однако эксперты указывают и на обратную зависимость: при высоких ставках в перспективе становится невыгодно хранить запасы, их объем падает, а нефть дорожает.

Как напоминает агентство сырьевой аналитики Energy Aspects, в прошлом при каждом повышении ставок на 1 п.п., запасы нефти в развитых странах сокращались на 10 млн баррелей в годовом исчислении. А с марта 2022-го ставки, например, в США выросли все пять, и будут расти дальше.

"При высоких процентных ставках, согласно такой гипотезе, слишком дорого привлекать капитал для того, чтобы создавать новые мощности для хранения запасов нефти. Процентные ставки в США возросли до уровня кризисного 2008 года, что, безусловно, негативно влияет на инвестиционную активность. Так что повторение подобной взаимосвязи в этом году также выглядит вероятным", — полагает Наталья Мильчакова, финансовый аналитик Freedom Finance Global.

Смотрит вперед

Аналитики обращают внимание и на другой аспект, который не позволяет США добиться желаемого результата. Все дело в том, что рынок на все смотрит с опережением и ориентируется уже на перспективу следующего года. Ставки не могут расти бесконечно — их рано или поздно придется снижать. И рынок не может это игнорировать.

"По мере снижения инфляции в США к цели в 2 процента, к 2024 году Федрезерв перейдет к снижению ставки. К тому времени высокая ставка уже выполнит свою роль в обуздании роста потребительских цен. Поэтому, например, после выхода 12 июля данных о сокращении инфляции до 3 процентов нефтяные цены стали расти и превысили важный психологический рубеж 80 долларов за баррель. Доллар при этом резко слабеет к основным валютам", — поясняет Марк Гойхман. Чипов больше не будет. США заставили Европу разозлить китайцев

Не говоря о том, что рынок, в первую очередь, закладывает грядущий рост спроса. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя 2022 года на 2,23 миллиона баррелей в сутки.

Исчерпали резерв

Таким образом, несмотря на все усилия Вашингтона развернуть нефтяной рынок в свою пользу, получается пока слабо.

Так, в борьбе с высокими ценами на топливо весь прошлый год (и этот) год Америка активно распродавала нефть из стратегического резерва — оттуда утекло несколько сотен миллионов баррелей. Рынок их успешно поглотил, а стратегический резерв нефти в США в июне оказался на минимуме с 1983 года. Сейчас там 346,8 миллиона баррелей, тогда как до распродаж было 600. Истощение стратегических запасов США — очередной негативный сигнал нефтяному рынку, на который он реагирует ростом цен.

Наконец, в США сейчас нет взрывного роста объемов добычи сланцевой нефти, как в 2010-2012 годах. По данным Управления энергетической информации МЭА, темпы роста сланцевой добычи в последние два года существенно упали и сейчас более чем на 50 процентов ниже, чем перед пандемией. Здесь и рост затрат, и истощение месторождений и структурный сдвиг в инвестиционных стратегиях.

В Goldman Sachs уже поделились прогнозом: к концу года Brent может подрожать до 100 долларов за баррель.