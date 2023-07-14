Эксперт Шведова: с 15 июля можно будет урегулировать убытки по ОСАГО через "Госуслуги"
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. С 15 июля автовладельцы смогут подавать заявления об урегулировании убытков по ОСАГО через единый портал "Госуслуги". Речь идет о возмещении убытков в случае ДТП, оформленного по европротоколу, рассказала агентству "Прайм" начальник управления сопровождения урегулирования компании "Ингосстрах" Дарья Шведова.
"Новый сервис облегчит процесс подачи заявления ОСАГО для автомобилистов", — уверена она.
Соответствующие изменения в Закон об ОСАГО приняли летом прошлого года. После их вступления в силу заявление о страховом возмещении ОСАГО можно будет подать через личный кабинет на едином портале госуслуг.
По словам Шведовой, достаточно заполнить заявление и приложить необходимые документы и после подписания электронной подписью, обращение будет направлено в страховую компанию. Потерпевшему необходимо установить на свой смартфон приложение "Госключ", без этого подписание заявления невозможно.
После получения комплекта документов страховая компания направит в личный кабинет автовладельца на едином портале государственных услуг подтверждающий статус. Там же можно следить, как продвигается дело.
Ранее в Российском союзе автостраховщиков сообщили, что рынок технически готов к урегулированию убытков по ОСАГО через единый портал. Кроме того, с 15 июля страховщики в добровольном порядке могут предоставить эту опцию на своем сайте либо в мобильном приложении. Делать это в обязательном режиме им придется только с 1 января 2025 года.
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