МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. С 15 июля автовладельцы смогут подавать заявления об урегулировании убытков по ОСАГО через единый портал "Госуслуги". Речь идет о возмещении убытков в случае ДТП, оформленного по европротоколу, рассказала агентству "Прайм" начальник управления сопровождения урегулирования компании "Ингосстрах" Дарья Шведова. Минфин предложил повысить штрафы за езду без ОСАГО

"Новый сервис облегчит процесс подачи заявления ОСАГО для автомобилистов", — уверена она.

Соответствующие изменения в Закон об ОСАГО приняли летом прошлого года. После их вступления в силу заявление о страховом возмещении ОСАГО можно будет подать через личный кабинет на едином портале госуслуг.

По словам Шведовой, достаточно заполнить заявление и приложить необходимые документы и после подписания электронной подписью, обращение будет направлено в страховую компанию. Потерпевшему необходимо установить на свой смартфон приложение "Госключ", без этого подписание заявления невозможно.

После получения комплекта документов страховая компания направит в личный кабинет автовладельца на едином портале государственных услуг подтверждающий статус. Там же можно следить, как продвигается дело.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков сообщили, что рынок технически готов к урегулированию убытков по ОСАГО через единый портал. Кроме того, с 15 июля страховщики в добровольном порядке могут предоставить эту опцию на своем сайте либо в мобильном приложении. Делать это в обязательном режиме им придется только с 1 января 2025 года.