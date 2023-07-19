МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Выгоднее всего гасить кредит досрочно и в первой половине срока — так можно сэкономить на процентах, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Андрей Сычев.

Какие долги не спишет даже банкротство

Что будет, если должникам разрешат не платить по кредитам

"Чем выше инфляция, тем сильнее обесценивается ваш долг. Но иногда цены растут, а заработная плата остается прежней. Это плохо сказывается на возможности платить", — отмечает он.

В таком случае стоит по возможности погасить кредит досрочно. Это возможно либо частично (дополнительно вносить 10 и более процентов от дохода ежемесячно), либо полностью. Выгоднее всего досрочно погасить займ в первой половине срока кредитования — в этот период в основном выплачиваются проценты банку, а выплата тела долга приходится на вторую половину. Если вы сразу внесете больше, вам пересчитают проценты и уменьшат по ним переплату.

Эксперт посоветовал с помощью кредитного калькулятора посчитать, сколько вы выиграете при досрочном погашении кредита. Затем следует уведомить банк о намерении расплатиться заранее. Никаких специальных документов не потребуется, дополнительных комиссий с вас тоже не возьмут. Выплачивайте долг в оговоренных размерах и живите спокойно.

При этом эксперт сомневается в необходимости отдавать последние деньги на погашение кредита. "Это может привести к тому, что в ближайшее время придется вновь попасть в зависимость от банка", — предостерег он.