МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Выгоднее всего гасить кредит досрочно и в первой половине срока — так можно сэкономить на процентах, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Андрей Сычев. Что будет, если должникам разрешат не платить по кредитам

"Чем выше инфляция, тем сильнее обесценивается ваш долг. Но иногда цены растут, а заработная плата остается прежней. Это плохо сказывается на возможности платить", — отмечает он.

В таком случае стоит по возможности погасить кредит досрочно. Это возможно либо частично (дополнительно вносить 10 и более процентов от дохода ежемесячно), либо полностью. Выгоднее всего досрочно погасить займ в первой половине срока кредитования — в этот период в основном выплачиваются проценты банку, а выплата тела долга приходится на вторую половину. Если вы сразу внесете больше, вам пересчитают проценты и уменьшат по ним переплату.

Эксперт посоветовал с помощью кредитного калькулятора посчитать, сколько вы выиграете при досрочном погашении кредита. Затем следует уведомить банк о намерении расплатиться заранее. Никаких специальных документов не потребуется, дополнительных комиссий с вас тоже не возьмут. Выплачивайте долг в оговоренных размерах и живите спокойно.

При этом эксперт сомневается в необходимости отдавать последние деньги на погашение кредита. "Это может привести к тому, что в ближайшее время придется вновь попасть в зависимость от банка", — предостерег он.