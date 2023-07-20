2023-07-20T01:01:00+03:00
2023-07-20T01:01:04+03:00
2023-07-20T01:01:00+03:00
2023
https://1prime.ru/exclusive/20230720/841129048.html
Россиянам рассказали, кому пересчитают пенсии с 1 августа
Эксклюзив
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
С 1 августа пересчитают пенсии работающим пенсионерам — это происходит каждый год. Максимально выплата может увеличиться на стоимость 3 пенсионных баллов, рассказала агентству... ПРАЙМ, 20.07.2023
эксклюзив, экономика, новости, пенсии, пенсии, пенсионер, пенсионные выплаты, повышение пенсий, людмила иванова-швец, рэу им. г.в.плеханова
https://cdnn.1prime.ru/images/83816/91/838169180.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83816/91/838169180.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83816/91/838169179.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83816/91/838169179.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83816/91/838169167.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83816/91/838169167.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20230622/840895079.html
https://1prime.ru/exclusive/20220601/837043261.html
https://1prime.ru/exclusive/20221012/838391919.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Ульяна Крайняя
https://cdnn.1prime.ru/images/82942/26/829422698.jpg
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. С 1 августа пересчитают пенсии работающим пенсионерам — это происходит каждый год. Максимально выплата может увеличиться на стоимость 3 пенсионных баллов, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Точное количество баллов зависит от суммы отчислений в Социальный фонд, а стоимость балла — от года оформления пенсии, напомнила она. Поскольку один пенсионный балл стоит 123 рубля, прибавка в лучшем случае составит около 370 рублей в месяц (УТОЧНИТЬ). Никаких заявлений писать не нужно, перерасчет происходит автоматически.
Кроме этого, традиционно с 1 числа каждого месяца для отдельных категорий пенсионеров проводится перерасчет пенсий.
Обычно индексируют пенсии трем категориям:
- Пенсионерам, которые уволились в предыдущие Месяцы и перешли в статус неработающих. Их пенсия увеличится на размер всей предыдущей индексации;
- Достигшим в предыдущем месяце 80-летнего возраста. Они получат удвоенную фиксированную часть пенсии. Сейчас она составляет 7567 рублей.
"Эти перерасчеты происходят автоматически. Обращаться для этого в Социальный фонд не нужно", — говорит специалист.
- Пенсия может измениться и для тех, кто ранее предоставлял дополнительные документы для изменения условий выплаты.