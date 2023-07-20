МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. С 1 августа пересчитают пенсии работающим пенсионерам — это происходит каждый год. Максимально выплата может увеличиться на стоимость 3 пенсионных баллов, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Разложить по баллам: как рассчитать будущую пенсию самостоятельно

Точное количество баллов зависит от суммы отчислений в Социальный фонд, а стоимость балла — от года оформления пенсии, напомнила она. Поскольку один пенсионный балл стоит 123 рубля, прибавка в лучшем случае составит около 370 рублей в месяц (УТОЧНИТЬ). Никаких заявлений писать не нужно, перерасчет происходит автоматически.

Кроме этого, традиционно с 1 числа каждого месяца для отдельных категорий пенсионеров проводится перерасчет пенсий.

Обычно индексируют пенсии трем категориям:

Пенсионерам, которые уволились в предыдущие Месяцы и перешли в статус неработающих. Их пенсия увеличится на размер всей предыдущей индексации;

Достигшим в предыдущем месяце 80-летнего возраста. Они получат удвоенную фиксированную часть пенсии. Сейчас она составляет 7567 рублей.

"Эти перерасчеты происходят автоматически. Обращаться для этого в Социальный фонд не нужно", — говорит специалист.

