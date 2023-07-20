МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ, Наталья Дембинская. Расходы бюджета США достигли свыше полутриллиона долларов, а доходы упали. Но проблема не только в этом: госдолг превысил 32,5 триллиона долларов, а его обслуживание приближается к критической отметке в триллион долларов и рискует стать самой крупной статьей бюджетных расходов. Все это не прибавляет уверенности ни в способности США разобраться с огромным долгом, ни в устойчивости финансового центра. Европа признала, что не может без российского газа. Но уже поздно

Новый антирекорд

В июне США после долгих баталий подняли потолок госдолга, чтобы продолжать занимать снова. Американский долг сейчас составляет 120 процентов ВВП. В 2024-м, по прогнозу МВФ, будет 125, в 2025-м- 129, в 2028-м — 136. Причин несколько: это и снижение налогов, и военные расходы, и рецессия, и пандемия, и, экономическая политика Байдена. Уже сейчас долг превысил 32,5 триллиона долларов и продолжает расти.

В июле Минфин США отчитался: дефицит бюджета страны снова оказался выше ожидаемого и составил 227,8 миллиарда долларов. Расходы при этом выросли до 646,1 миллиарда (+17.6 процентов год к году). Доходы составили всего 418, 3 миллиарда долларов. Причина — резкое сокращение налоговых поступлений. Они рухнули на 26 процентов год к году, установив новый антирекорд и оказавшись меньше, чем в разгар ковидных локдаунов июня 2020-го.

"Основные источники роста дефицита — падение налогов на доходы, рост стоимости обслуживания долга и социальные расходы. В сентябре прошлого года произошло разовое списание студенческих кредитов в объеме около 400 миллиардов, но основные факторы роста дефицита представлены слабо управляемыми статьями: процентами по кредитам, социальными расходами и налогами. В связи с этим сокращение бюджетного дефицита становится крайне сложной задачей, Минфину США придется прибегать к масштабным заимствованиям", — указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.

Неподъемные платежи

Таким образом, США оказались зажаты в тиски: чтобы покрывать дефицит, нужно растить заимствования, а расходы на обслуживание долга уже приближаются к критической отметки в 1 триллион долларов. Так, в июле на выплату процентов по долгу Минфин США потратил 122,5 миллиарда долларов. За последний год — 840 миллиардов. Для сравнения, в прошлом году было 542 миллиарда.

Дело в том, что средняя ставка обслуживания долга за последний год составила 2,35 процентов, а в июне достигла 2,76 процентов годовых, таким образом, стоимость обслуживания долга существенно растет, отмечает Евгений Шатов. Бояться надо не США: откуда прилетят "черные лебеди"

По некоторым расчетам, уже через 12 месяцев процентные платежи по госдолгу США могут достичь 1,3 триллиона в годовом выражении. Это вызывает особые опасения: выплаты по госдолгу cтанут крупнейшей статьей расходов США, обогнав социальное страхование.

Иными словами, возникнет замкнутый круг. Для покрытия дефицита бюджета нужны новые заимствования, а это значит, на погашение долга потребуется еще больше денег. Это ведет к необходимости дальнейшего повышения ставки Федрезерва, а высокие ставки в США провоцируют новый виток рецессии по всему миру. Звучит достаточно пессимистично…

Ничего хорошего

Аналитики подчеркивают: все эти факторы существенно повышают нестабильность долларовой системы мировых расчетов и уязвимость самого доллара США — мировой резервной валюты. Свыше 500 миллиардов дополнительных процентных расходов ежегодно легли тяжелым бременем на государство и бизнес в эпоху высоких процентных ставок, при этом каждый месяц продления текущих ставок оценивается в более чем в 40 миллиардов долларов, говорит Шатов. Российскую нефть избавили от дисконта. Но этому никто не рад

Пока об устойчивости американского долга можно не беспокоиться. Риски дефолта федерального правительства США ограничены, поскольку гарантии успешности размещения трежерис обеспечивает институт первичных дилеров в координации с ФРС, которые фактически обязуются поддерживать необходимый спрос на случай снижения активности со стороны частного сектора и нерезидентов.

Другое дело, что привлекательности американским гособлигациям это явно не добавляет. Так, например, Китай, в апреле сократил вложения американские государственные долговые бумаги до минимума за 12,5 лет. Еще пять лет назад КНР хранила в гособлигациях США свыше 1,1 триллиона долларов. Сейчас — менее 850 миллиардов.

"Крупнейшие кредиторы США, такие как Китай и Япония, являются ключевыми держателями трежерис. Они не заинтересованы в серьезном бюджетном кризисе. Но США нужно найти баланс между привлекательным уровнем процентных ставок, чтобы капиталы продолжили идти в трежерис и реальными возможностями по обслуживанию этой привлекательности. Если они будут долго и много занимать по высокой ставке, тогда расходы на обслуживание госдолга действительно могут очень сильно вырасти", — указывает эксперт по финансам и инвестициям Эван Голованов.

В этом случае кризиса уже не избежать, и тогда бюджетно-долговые трудности центра мировой финансовой системы станут проблемой уже для всей мировой экономики.