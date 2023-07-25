МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ, Роман Серов. Поступившие на этой неделе статданные по ключевым европейским экономикам за летние месяцы оказались хуже всех прогнозов. Почему так происходит, и не являемся ли мы свидетелями "заката Европы", который напророчил немецкий философ Освальд Шпенглер более века назад? Рублю решено помочь: какой курс ждет тех, кто купил доллары

Самые слабые показатели — у наиболее развитых экономик Германии и Франции. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг Германии, снизился до 48,3 пункта с 50,6 пункта в июне. Аналитики ждали снижения показателя до 50,3 пункта. PMI сферы услуг Германии уменьшился до 52 пунктов с 54,1 пункта в июне, в промышленности — снизился до минимума более чем за три года.

PMI Франции, по предварительной оценке, упал до 46,6 пунктов, что является минимумом за два с половиной года. Аналитики, напротив, ожидали роста, но реальность разочаровала. PMI в сфере услуг снизился до 47,4 пункта с 48 пунктов месяцем ранее, а в промышленности — до 44,5 пункта (минимум за более чем три года) с 46 пунктов. Это опять-таки оказалось хуже прогнозов.

По предварительной оценке S&P Global, PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны в июле снизился до 48,9 пункта с 49,9 пункта в июне. Спрос европейских предприятий на кредиты во втором квартале упал до рекордно низкого уровня, а за лето снизится еще больше — кредиторы ужесточают доступ к кредитам.

Около нуля

Такая концентрация негативных данных не случайна. Дело в том, что фактически европейская экономика переживает состояние технической рецессии, состояния, когда рост экономики уже становится отрицательным, но это еще слабо проявляется на ее развитии.

"Беспрецедентное повышение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) с целью обуздания инфляции, а также борьба с ростом стоимости жизни лишь оттягивают начало уже наметившегося экономического спада. Сам ЕЦБ ранее уже озвучивал прогнозы, что ужесточение монетарной политики приведет к снижению ВВП стран еврозоны в 2022-2025 годах на 2 процента", — говорит и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Особенно серьезно нынешний кризис отражается на Германии, которая отметилась снижением ВВП уже на протяжении двух кварталов подряд. Снижение расходов на потребление вследствие предельно жесткой денежно-кредитной политики, "переваривание" отказа от российских энергоносителей, уход ряда фирм в США в условиях высокой инфляции и издержек — вот ключевые маркеры того, что, похоже, рецессия, может стать затяжной для Германии. Европа признала, что не может без российского газа. Но уже поздно

Вторая крупнейшая экономика ЕС — Франция — не будет демонстрировать спада в текущем году, но и рост этого показателя будет исключительно вялым. В экономике по-прежнему высок риск сохранения высокой продовольственной и энергетической инфляции, провоцирующей ужесточение денежно-кредитной политики, что, очевидно, замедлит частные инвестиции, считает эксперт.

Выпустили джина из бутылки

Ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков напомнил, что еще в 2008-2009 годах финансовый кризис заставил местные правительства прибегнуть к масштабным бюджетным расходам. Уже через пару лет это привело к кризису периферийных стран с чрезмерным долгом. Атаке подверглись Греция, Италия, Испания и Португалия. До сих пор бюджеты этих стран ограничены достаточно высокими ставками заимствования и невозможностью значимого государственного финансирования.

"Вынужденный разрыв экономических связей с Россией породил энергетический кризис. А еще Европа лишилась достаточно объемного рынка сбыта. Такой двойной удар породил спад в промышленности, который до сих пор не преодолен", — отмечает аналитик.

После многих лет сверхмягкой политики подорожание кредитных ресурсов стало для многих компаний дополнительным тормозом в развитии. Как следствие, мы наблюдаем пессимизм в европейской промышленности.

Пока от впадания в рецессию еврозону удерживает сфера услуг, которая расцвела после пандемии. Однако и в этом направлении тоже не все радужно.

"Привыкшие экономить европейцы уже не столь активно тратят свои деньги, тем более что их уже можно достаточно безопасно размещать в доходных бумагах. Соответственно, свободных денег в экономике становится меньше, что и ведет ее к спаду", — говорит Кочетков.

Слабое звено

Самыми слабыми звеньями в Евросоюзе остаются Греция, Италия, Испания и Португалия. Повышение ставки ЕЦБ негативно сказывается на стоимости рефинансирования долгов этих стран, что еще больше ограничивает бюджетные расходы. Экономики Германии, Голландии, Австрии находятся в относительно устойчивом положении, хотя рецессия может там закрепиться. Они все еще могут заимствовать по относительно низким ставкам.

А вот Франция вызывает беспокойство. Вкупе с экономическими вопросами обострились проблемы межнациональных, межрелигиозных и социальных отношений.

Подобная напряженность вряд ли способствует экономическому процветанию, указывает аналитик. В любом случае высокие налоги, дорогая энергия, нестабильность рынков заставляют многие компании пересматривать планы по расширению. Бояться надо не США: откуда прилетят "черные лебеди"

"Спасти ситуацию может падение уровня жизни из-за снижения оплаты труда, но что-то подсказывает о вероятности социального взрыва в этом случае. Поэтому скорого решения проблем нет. Разве только ЕЦБ вскоре сменит вектор денежной политики и еще раз попытается залить экономику дешевыми деньгами. Однако такое действие приведет лишь к временному затишью", — подытожил Кочетков.

Свет в конце тоннеля

По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольги Беленькой, в последнее время даже "ястребы" в руководстве ЕЦБ стали говорить, что повышение ставок после июля должно зависеть от экономических данных. Скорее всего, ЕЦБ примет во внимание снижение показателей деловой активности в регионе, сигнализирующих о рисках рецессии, а также продолжающееся ужесточение банками условий кредитования (это говорит о том, что политика ЕЦБ приносит результаты).

Однако, в отличие от США, реальные процентные ставки в еврозоне все еще глубоко отрицательны, а инфляция снижается медленнее. На этом фоне регулятор может воздержаться от сигналов о будущих действиях, вновь посоветовав смотреть на экономику. Скорее всего, ставка может быть повышена еще как минимум один раз, и затем — зафиксирована на уровне около 4 процентов на некоторое время.

В целом, сложностей в Германии и Франции достаточно, чтобы "тянуть вниз" экономику всей еврозоны. Меры, предпринимаемые странами Европы из-за проблем с поставками энергоносителей, обусловливают структурный дефицит, не позволяющий ВВП расти прежними темпами, а фискальное пространство сегодня является как никогда ограниченным, что также выступает ловушкой для дальнейшего экономического роста, подытожил Смирнов. Но, исходя из нынешнего европейского мейнстрима, неудивительно, если в конечном итоге во всем окажутся "виноваты русские".