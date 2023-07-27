МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ, Наталья Дембинская. Россия, увы, продает нефть выше ценового потолка, разочарованно констатировал Wall Street Journal. Как же так: цена Urals влетела выше 60 долларов за баррель. На то, что механизм не работает, успела посетовать и Европа. Дело в том, что Запад изначально провалил свою главную задачу — помешать морским перевозкам. Идея "потолка", казалось бы, была идеальной, но ее реализация потерпела жесткое фиаско. Подробнее о том, почему так произошло — в материале "Прайм". "Во всем виноваты русские": экономика Европы сыплется, как карточный домик

"Сумели приспособиться"

Россия одержала победу на мировых сырьевых рынках в последние дни, так как продает нефть выше потолка цен, установленного Западом, пишет Wall Street Journal.

"Москва взяла верх в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки в последние дни, когда цена самой желанной нефти в стране была выше предела, установленного Западом", — отмечает газета со ссылкой на информацию компании по сбору данных по сырьевым товарам Argus Media. По данным агентства, цена на флагманский сорт нефти Urals "впервые превысила 60 долларов за баррель с тех пор, как США и их союзники ввели новую политику санкций в декабре 2022 года".

"Это признак того, что Кремлю удалось, по крайней мере частично, приспособиться к ограничениям", — подчеркивает газета.

"Цена на российскую нефть Urals растет вслед за стоимостью эталонных сортов на мировых рынках. При текущей цене 82 доллара за баррель Brent, нефть Urals в порту Приморск оценивается в 66 долларов за баррель, а скидка составляет 16 долларов за баррель", — указывает Тамара Сафонова, доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС при Президенте РФ.

Однако дело здесь даже не в текущих котировках. Нефть действительно дорожает, что обусловлено мировым балансом: рынок показывает признаки дефицита предложения, а действия ОПЕК+ "разогревают" цену. Одна только Саудовская Аравия объявила о резком сокращении добычи в июле-августе — сразу на миллион баррелей в сутки.

Однако "дыру" в картонном ценовом потолке Россия пробила намного раньше. Все потому, что Запад провалил свою главную задачу: помешать танкерным перевозкам.

"Санкционный" сегмент

Идея ценового потолка состояла в том, чтобы сократить доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов, но при этом не лишиться российских поставок на мировые рынки. Это привело бы к дефициту сырья и нефти по 100 долларов за баррель.

"Такое уже было в мае-июне прошлого года — когда российскую нефть массово начали считать токсичной, и все боялись ее покупать. В итоге топливо в США и Европе подорожало, разогналась инфляция, которую они до сих пор не могут победить" — напоминает Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда энергетической безопасности.

Сконцентрироваться Запад решил на критически важном сегменте: страховании танкерных перевозок — это вотчина международных компаний. Так, 90 процентов всех сделок по страхованию судов приходятся на Lloyd's of London, пул британских страховщиков-монополистов в этой сфере.

"Предполагалось, что это станет неким стоп-краном для России: если она хочет, чтобы кто-то перевез и доставил ее нефть, то придется продавать при погрузке на танкер не дороже 60 за баррель. Хочешь доставлять — продавай дешево", — поясняет Виталий Ермаков, эксперт сектора международно-экономических исследований ЦКЕМИ НИУ ВШЭ.

Что на деле

Предположение о том, что России придется зависеть от западных компаний, и стало базовой ошибкой. Вместе с союзниками Москва сформировала свой собственный танкерный флот — уже через три-четыре месяца после введения потолка. В Америке забили тревогу: нефтедоллару готовят страшное

"На практике вышло, что мировой флот разделился. Выделился отдельный — тот самый теневой флот, который теперь перевозит санкционную нефть — российскую, венесуэльскую и иранскую. Эти перевозчики понимают, что они все попадут в черные списки, но другие рынки им не нужны — они работают исключительно с тремя видами подсанкционной нефти. Они понимают, что санкции на годы, объемы перевозки большие, а ставки фрахта хорошие, так почему бы не специализироваться на этом сегменте рынка", — поясняет Игорь Юшков.

В итоге ничего и не работает: к международному флоту Россия не обращается, у нее есть собственный лояльный пул танкеров: ему абсолютно все равно, по какой цене перевозить нефть. Что же касается страховки — решили и этот вопрос. Часть перевозок страхуют и перестраховывают российские компании. Основной же объем, как объясняют эксперты, идет по госгарантии. Никто особенно не беспокоиться: если танкер сломается, деньги отдаст государство.

Доставка "до двери"

Экономисты подчеркивают: Россия уже давно поставляет нефть по рыночным ценам, и это касается всех сортов. Привязка к бенчмарку той же Urals в свете всех передряг уже очень условна. Трейдеры могут лишь сообщить цену сделки при погрузке на танкер.

"Потолок цен распространяется на любые сорта российской нефти. И, например, сахалинские сорта, такие как Витязь и Сокол, которые перевозятся по морю десятками миллионов тонн никогда не стоили ниже 60 долларов за баррель — за все время действия потолка. Никаких проблем с экспортом не было", — подчеркивает Юшков.

Важно и то, что основной объем российской нефти экспортируют с доставкой до покупателя: чтобы его не страшили никакие санкции. Так, нефть выгружают, например, в индийский порт, где можно купить ее по любой цене. Это никак не ограничено санкциям. В санкциях написано: ценовой запрет распространяется только на страхование и перевозку морским транспортом, но не на покупку, подчеркивает аналитик.

Разумные скидки

Нефть и нефтепродукты, от которых отказалась Европа, Россия успешно перенаправила в Азию, прежде всего в Индию и Китай. Поставки на индийский рынок выросли почти на 90%. Пока Россия перестраивала логистику и создавали теневой флот, новоявленным покупателям предоставляли скидки.

Это сработало на привлечение к российским ресурсам дружественных и нейтральных стран. Резкое увеличение закупок российской нефти индийскими НПЗ способствовало подъему цен. Сказался и дефицит сырья на мировом рынке, созданный ОПЕК+. Конкуренция между покупателями усилилась.

В итоге, как сообщила Times of India со ссылкой на источники, Москва снизила скидки на сорт Urals с почти 30 долларов за баррель в середине прошлого года до менее четырех.

"Изначально были разговоры о скидках чуть ли не в 40-50 долларов на баррель, что не соответствовало действительности. Реальная цена продаж была выше, так как все оценки скидок не включали фрахт", — указывает Виталий Ермаков. Америка поможет России: нефть снова будет по $100 за баррель

Как подчеркивает Сафонова, по сути, Запад сам предложил России механизм укрепления позиций на новых рынках. Этот механизм оказал крайне негативное влияние на энергетический сектор Евросоюза, привел к ценовому хаосу и одновременному формированию добавленной стоимости новых международных посредников при реализации российских ресурсов на мировом рынке нефти и нефтепродуктов.

Таким образом, в конечном итоге все уравновесил рынок — и баланс спроса и предложения, и экономические интересы всех заинтересованных сторон — продавца, покупателей, перевозчиков. Запад же, в попытках неумело подкосить экономику России, выстрелил себе в ногу: половина государств Евросоюза уже фиксируют рецессию.