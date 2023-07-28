МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ, Ольга Орловская. В Европе боятся, что украинское зерно станет непомерно дорогим после прекращения зерновой сделки, тогда как Россия окажется в выигрышной позиции. Кроме того, могут быть неприятные "сюрпризы" от Польши. "Прайм" разбирается, насколько оправданы эти опасения и какую цену придется заплатить европейцам. Зерновая сделка рухнула, кого накроет ее обломками

Пути солидарности

Опасения озвучил на этой неделе еврокомиссар Янош Войцеховский. По его словам, новая логистика перевозок через порты Прибалтики, предложенная Литвой, будет существенно дороже, чем по Черному морю. Попасть туда зерно может либо через Белоруссию, что очень затруднительно, либо через Польшу.

В этой ситуации Евросоюз должен оказать поддержку новому маршруту за свой счет. Иначе есть риск, что в конечном итоге российское зерно окажется выгоднее. Оно будет дешевле, чем украинское, втридорога перевезенное через Польшу в балтийские порты. "Стоимость такого зерна будет значительно выше, чем предлагает на мировом рынке Россия за свою продукцию", — пояснил еврокомиссар.

Зерна у нас достаточно, чтобы заместить выпадающие объемы — как за деньги, так и бесплатно, в виде гуманитарной помощи. "Доля России на мировом рынке пшеницы — 20 процентов, Украины — менее пяти. А значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции", — подчеркнул президент Владимир Путин, выступая на саммите Россия-Африка.

Казна не резиновая

В этой ситуации неудивительно, что в Брюсселе схватились за голову — недопустимо, чтобы все рынки развивающихся стран оказались заполнены российской продукцией. А как же тогда санкции?

Выход один — дотировать поставки украинского зерна миру за счет бюджета ЕС. "Например, помочь украинской стороне покрыть расходы на дорогую транспортировку по суше по "путям солидарности" — это железнодорожные и автомобильные транспортные маршруты через страны ЕС, граничащие с Украиной", — поясняет аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

В настоящее время 40 процентов украинского зерна экспортируется через порты на Черном море, остальной объем доставляется по суше в Евросоюз. Со временем чиновники хотят экспортировать весь урожай украинского зерна через страны содружества.

Все бы ничего, да вот только казна ЕС давно не резиновая и такой нагрузки просто не потянет. На помощь Украине и так тратится слишком много денег. Только на покрытие дефицита украинского бюджета в прошлом году потратили 11,6 миллиарда евро, в этом — 18. Через Европейский фонд мира на Украину в 2021-2027 годах по плану потратят более 12 миллиардов евро, причем почти половину — 5,6 миллиардов — уже израсходовали, так что велика вероятность дополнительных траншей.

При этом европейская экономика сама приближается к рецессии, а Германия — главный "кошелек" еврозоны — находится в ней уже два квартала подряд. Статистические показатели с начала лета значительно хуже прогнозов, падение производства стало худшим со времен пандемии, несмотря на то, что энергоносители не дорожают. А спад в обрабатывающей промышленности ФРГ стал сильнейшим за последние 15 лет. Этот индикатор работает на опережение, показывая, что ждет дальше другие секторы экономики. Бояться надо не США: откуда прилетят "черные лебеди"

Инфляция в еврозоне продолжает расти, а значит ЕЦБ придется продолжать повышение ставок. Если оно будет больше, чем на 1-2 процентных пункта, этот станет для региона настоящим шоком уже в ближайшие месяцы.

Чудеса случаются

Казалось бы, в этой ситуации не до выбрасывания денег на ветер — ведь то же зерно на мировом рынке можно купить дешевле у любого поставщика. "Однако сейчас такая странная ситуация в мире, что любые чудеса возможны. Если Евросоюз, который давно отошел от прагматических подходов к очевидным вещам, захочет субсидировать украинское зерно во вред своим сельхозпроизводителям, то он это сделает", — говорит директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ РАНХиГС Анатолий Тихонов.

При этом эксперт не ожидает, что на мировой рынок попадет много украинского зерна даже при самом активном содействии Европы. У страны разрушена портовая инфраструктура, а дунайский коридор ввоза вооружений находится под пристальным вниманием ВС РФ. Пропускная способность железнодорожно-автомобильных коридоров в европейском регионе тоже очень ограничена. При самом оптимистическом варианте развития событий отгрузка зерна может составить не больше 25-35 миллионов тонн, полагает он.

Денежки врозь

Причем велика вероятность того, что Варшава не допустит создания "маршрута солидарности", исходя из своих интересов. Ведь зачем ей транспортировать груз в Прибалтику, если у нее есть свои порты, через которые она может поставлять зерно в другие страны. "Во всем виноваты русские": экономика Европы сыплется, как карточный домик

Вряд ли Польша позволит кому-то зарабатывать на том, на чём может зарабатывать сама, полагает Тихонов.

В этом случае основной объем зерна осядет в Европе. А это может привести к очередным "фермерским бунтам". "У них все склады забиты, фермеры на грани банкротства, потому что они не могли сбыть в прошлом году свою продукцию — все перебивала дешевая украинская. Поэтому там мощные антиукраинские настроения в этом вопросе. Это чревато социальным возмущением", — поясняет Тихонов.

Неудивительно, что от стран Восточной Европы поступают новые тревожные для Киева сигналы: Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния совместно обратились к ЕС с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна после пятнадцатого сентября. Таким образом, евросолидарность оказывается таковой лишь на словах брюссельских чиновников. На деле же страны предпочитают придерживаться принципа "своя рубашка ближе к телу".