МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ, Наталья Дембинская. Европа уже лишилась ценных пород дерева из-за антироссийских санкций. Пока в ЕС ломают голову над тем, как вернуть сырье, России некогда рассуждать: экспорт пиломатериалов Китай, страны СНГ и Турцию резко вырос. Одна только Поднебесная забрала 61% древесных российских поставок. Теперь Европа вспомнила о нормах ВТО и требует вернуть сырье, но, похоже, поздно спохватились.

Необдуманное решение

Россия — обладатель пятой части всех мировых запасов леса, и почти половина экспорта нашей страны шла в Европу. Так, в 2021 она импортировала 4,4 миллиона кубометров пиломатериалов, но к декабрю 2022-го объем упал до 1,76 миллиона кубометров: сама не захотела.

С июля прошлого года действует запрет ЕС на поставки древесины из России. В этот же список попали и ряд продуктов деревообработки российского производства. Сыграли в дурака: как Россия прорубила дыру в нефтяном потолке

"В итоге за январь-июнь 2023 экспорт пиломатериалов из России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился примерно на 16%. Ведь на ЕС приходилось около 15% нашего экспорта в секторе, а одновременно сократили, хотя и не запретили, закупки и многие другие недружественные страны", — указывает Борис Копейкин, первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок (ЦСР).

Больше всего сократили поставки Великобритания, Ирландия и Германия — на 76, 75 и 58 процентов соответственно.

Десятки лет Россия позволяла европейским государствам закупать древесину по более чем приемлемой цене. И потому на санкции ответила симметрично: пошлина на пиломатериалы и ценные породы возросла с 15 до 80 процентов.

Потребовали вернуть

Спустя почти год действия санкций, Европа взвыла без российского дерева. Отказ от закупок вызвал резкий дефицит сырья. А заградительная пошлина в 80 процентов и сокращение количества пропускных пунктов поставили деревообрабатывающую промышленность на грань разорения.

Из-за нехватки древесины предприятия простаивают — собственного леса в европейском регионе мало, а Канада и США не спешат наращивать вырубку.

В июле этого года Брюссель потребовал от Москвы соблюдать правила ВТО и снизить экспортную пошлину с 80 процентов до 15. О собственном запрете на поставки древесины уже позабыли. Но предоставить Европе легкий доступ к нужным породам — дубу, буку и ясеню — Москва уже не готова. Все ограничения остаются в силе.

Азиатский вектор

Более того, поскольку капризы запада изрядно надоели, и в этом своем крупном экспортном секторе Россия взяла азиатский вектор: резко нарастила поставки пиломатериалов в Китай, страны СНГ и Турцию. С украинским зерном беда: все покупают российское, а Запад платит

По данным Рослесинфорга, в первом полугодии 2023-го в КНР поставили более 6 млн кубометров российских пиломатериалов хвойных и лиственных пород, что на 5 процентов выше аналогичного периода прошлого года.

Примерно на столько же вырос экспорт в Узбекистан и Казахстан, а в Турцию и ОАЭ объем российских поставок увеличился в разы. Доля Китая в общем объеме экспорта пиломатериалов из России выросла до 61 процента.

Всего в первом полугодии общий объем экспорта российских пиломатериалов превысил 10 млн кубометров. Рынок лесопромышленной продукции оперативно переориентируется на страны Востока, в особенности на Китай, подчеркнули в Рослесинфорге.

Российский рынок пиломатериалов проходит активную стадию адаптации к новым реалиям. По итогам 2022 года экспорт пиломатериалов из России снизился с 30 до 24 миллионов кубометров, то есть примерно на 20%. Нынешняя "азиатская" динамика отчасти компенсирует эти потери, констатирует Айса Бадаева, директор S+Консалтинг.

Объективные препятствия

Потенциал азиатского направления больше, но есть и объективные препятствия которые сдерживают рост экспорта. Во-первых, это ценовой фактор — относительно пика в 2021 год цены на древесину снижаются. Поэтому в части сохранения объемов продаж по "европейским" ценам при переориентации на Восток — перспективы неоднозначные, указывает Бадаева. Америка кинула. Европу могут оставить без газа в разгар зимы

Добавить к этому значительный рост затрат на логистику: пропускная способность наземных логистических путей на восточном направлении остается ограниченной. На первый план выходит и фактор спроса. Поскольку более 60 процентов экспорта российских пиломатериалов теперь приходится на Китай, поставки стали сильно зависеть от внутреннего спроса в КНР.

"Резкое сокращение экспорта вынудило представителей отрасли переориентироваться на Восток, однако возникли ограничения инфраструктурного характера: лесные грузы нередко проигрывали "конкуренцию" другим товаров, перевозимым по железной дороге", — добавляет Владимир Климанов, директор Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС. "Нафтогаз" умывает руки: украинцев отправили отнимать газ у европейцев

По мнению Айсы Бадаевой, чтобы и дальше стимулировать российский лесопромышленный комплекс нужно диверсифицировать рынки сбыта и портфель продуктов. Акцент целесообразно делать на лесную продукцию с более высокой добавленной стоимостью и смежные сегменты бизнеса. Также стоит работать надо повышением собственной операционной эффективности, снижая себестроимость своих товаров, напоминает экономист.