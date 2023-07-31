МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Саудовская Аравия — один из мировых лидеров по экспорту нефти — может уже на следующей неделе продлить сокращение добычи на 1 миллион баррелей до сентября включительно. Однако ситуация на нефтяном рынке нестабильна, и для того, чтобы цены восстановились, могут потребоваться более серьезные жертвы. Америка кинула. Европу могут оставить без газа в разгар зимы

Страны-экспортеры на последнем заседании в июне снизили добычу на 1,4 миллиона баррелей сырой нефти в сутки до конца 2024 года. При этом Эр-Рияд добровольно взял на себя повышенные обязательства. Он сокращает добычу еще на один миллион баррелей в сутки сверх упомянутых ограничений.

Всего в рамках соглашения участники ОПЕК+ с 2024 года обязались добывать не более 40,463 миллиона баррелей в день вместо 41,856 миллиона баррелей. Но это еще не все: некоторые африканские страны до сих пор не могут достичь даже разрешенных уровней из-за естественного снижения добычи и технических проблем. Поэтому сокращение на деле может оказаться серьезнее, чем на бумаге.

Но это не помогает раскачать рынок. Невзирая на принятые меры, котировки достаточно долго не могли достичь отметки 80 долларов за баррель. Это случилось лишь в июле, однако прогнозы аналитиков о 100 долларах за баррель во второй половине года пока остаются лишь прогнозами, оснований для реализации которых сейчас не видно.

Время действовать

Поэтому пора переходить к еще более решительным действиям. Ведущий аналитик Фонда энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что вероятность продления саудитами добровольного сокращения добычи и на сентябрь достаточно высокая. Не исключено, что впоследствии это решение пролонгируют и на октябрь, а может быть и дальше.

"Саудовская Аравия основывается на ситуации на мировом рынке нефти. К середине августа будет ясно, насколько необходимо это решение для удержания мировых цен на сырье", — пояснил он.

Тем более, время поджимает. Для Эр-Рияда важно удерживать цены на нефть стабильно выше 80 долларов за баррель. Сейчас, когда они едва укрепились на этом уровне, стране невыгодно сбивать их за счет увеличения предложения. В противном случае королевству будет тяжело формировать свой бюджет. И 80 долларов — это минимум, который хотя бы позволит свести концы с концами. Для развития и инвестиций нефть должна быть еще дороже. Сыграли в дурака: как Россия прорубила дыру в нефтяном потолке

Поэтому пока они следят за тем, как изменится мировой спрос на нефть. Если он останется невысоким, дополнительные баррели собьют ценник до критических отметок. "Целевой показатель в диапазоне от 80 до 90 за баррель является оптимальным для стран ОПЕК+", — отметил Юшков.

Выше цены не нужны: они убьют спрос на сырье. Но и менее 80 долларов за баррель тоже плохо — тогда не только саудиты, но и большинство производителей не смогут сверстать свой бюджет.

Рынки смотрят вниз

Помимо спроса и объема предложения, цены на нефть формируются в зависимости от политики мировых финансовых регуляторов. Прежде всего, смотрят на действия Федрезерва — повышение его ставки выступает главным монетарным фактором. Ведь высокие ставки приводят к снижению экономической активности, а значит и снижению спроса на сырье.

"Чем меньше становится денежная масса в США из-за повышения ставки ФРС, тем меньше денег на бирже. Объем торгов сокращается, а главное — меньше покупают фьючерсы на нефть, и цена падает", — отметил Юшков.

Получается, что цены будут расти только в ожидании более затяжного и более глубокого дефицита поставок, рассуждает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Мир слишком обеспокоен ожиданиями затяжной рецессии и текущей геополитической нестабильностью, которая может лишь усилиться. На общем пессимистичном фоне позитива могут добавить лишь ожидания, что постпандемийный рост Китая оживится и станет "паровозом" для всей мировой экономики. Однако и здесь ситуация неоднозначная — статистика пока не обещает "китайского взлета", скорее речь о замедлении роста, нежели о возвращении к его доковидным темпам. Пусть даже 5 процентов в год — это очень неплохо для сегодняшней глобальной экономики, локомотивом при таких темпах Китаю не быть. "Во всем виноваты русские": экономика Европы сыплется, как карточный домик

В этой ситуации резкое движение нефтяных котировок может быть лишь в одном направлении — вниз. Это случится, если Саудовская Аравия начнет возвращать на мировой рынок "лишний миллион" баррелей или даже его часть. Тогда цены скатятся к 70 долларам за баррель.

Напротив, заявления Эр-Рияда о новом продлении сокращения цены на нефть вовсе не приведет к росту в 5-10 процентов за торговый день, как это раньше бывало в других ситуациях. По мнению эксперта БКС, в текущие котировки уже заложены сокращения на август. "Так что отказ от продления не должен ощутимо сказаться на ценах", — делает он вывод.