МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ, Наталья Дембинская. Конкуренция за российскую нефть обострилась — дорожают все сорта, а сентябрьские фьючерсы на максимуме с момента введения Западом нефтяного эмбарго и потолка. Высокая цена уже не отпугивает покупателей — востребованный товар расходится, как горячие пирожки. Почему скидки для Азии сжались до минимума — в материале "Прайм". Саудиты готовят сюрприз: нефть польется обратно

По рыночной цене

Вслед за Urals еще один сорт российской нефти практически сравнялся по стоимости с эталонной маркой Brent. Контракты на российскую легкую малосернистую нефть ВСТО (ESPO) для Китая заключаются практически без дисконта. В июле-августе в КНР отправили более 10 партий легкой ВСТО со скидками от 2 до 2,5 доллара за баррель. В прошлом месяце было 4 доллара. А еще в марте дисконт по ВСТО достигал 8 долларов с барреля.

При этом цена самых свежих партий сейчас в два раза выше, чем месяц назад. Сентябрьские поставки обойдутся еще дороже. Как уточняет Reuters со ссылкой на трейдеров, стоимость сорта ESPO для Китая будет максимальной с момента введения Западом нефтяного эмбарго и ценового потолка.

"Августовские цены уже были очень высоки, но мы шокированы, увидев, что предложения на сентябрьские грузы начинаются со скидки в 2 доллара за баррель", — cообщил источник агентству.

В США и Европе уже успели удивиться: цена Urals взлетела выше 60 долларов за баррель, а потолок не работает. Но удивительного в этом ничего нет: привязка российской нефти к Brent в свете всех передряг давно условна. А сахалинские сорта, такие как Витязь и Сокол, никогда не стоили ниже 60 долларов за баррель — за все время действия ограничений.

Рынок сбалансировал

Вопреки планам Запада, цену отрегулировал рынок. Пока Россия перестраивала логистику и создавался теневой флот, новым покупателям предоставляли скидки. Однако спрос на российскую нефть в Азии велик, и это толкает котировки вверх. Америка кинула. Европу могут оставить без газа в разгар зимы

Как сообщил вице-премьер Александр Новак в своей статье для журнала "Энергетическая политика", экспорт нефти из России в дружественные страны по итогам 2022 года вырос на 76 процентов. Вся имеющаяся инфраструктура в страны Азии (нефтепровод ВСТО, газопровод "Сила Сибири", проект "Ямал СПГ") позволила оперативно перенаправить значительные объемы энергоресурсов.

При этом конкуренция между покупателями усилилась.

Так, по данным Минпромторга Индии, доля России в нефтяном импорте государства впервые превысила 40 процентов. Позади остались три других крупнейших поставщика- Ирак, Саудовская Аравия и ОАЭ.

По данным Таможенной службы КНР, в июне импорт сырой нефти составил 52 миллиона тонн — плюс 45 процентов к июню прошлого года. В основном рост идет за счет российской сырой нефти — ее поставки сейчас на максимальных уровнях.

"Усиление спроса на российскую нефть вызвано активизацией китайской экономики: она прибавила в темпах роста, в частности, растет объем грузоперевозок, тянущих за собой спрос на бензин, идет подъем производства автомобилей", — поясняет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

В то же время, китайским нефтеперерабатывающим заводам приходится конкурировать за российское черное золото с индийскими коллегами на фоне снижения его добычи и в нашей стране, и в Саудовской Аравии, подчеркивает аналитик.

Потребность возрастает в то время, как страны ОПЕК+ реализуют программы по сокращению добычи. Нефть дорожает: за июль основные бенчмарки прибавили 17-18 процентов.

Дисконт сократился

Как следствие, дисконт на российскую нефть снижается. Высокие цены не отпугивают покупателей, поскольку независимые нефтеперерабатывающие заводы Китая ("самовары") способны покрыть затраты на сырую нефть при текущей рентабельности переработки, отмечает Reuters. Сыграли в дурака: как Россия прорубила дыру в нефтяном потолке

Конечно, у азиатов в распоряжении есть еще нефть из Западной Африки и Бразилии. Это схожие с ESPO сорта по плотности и по содержанию серы, такие как Bonny Light. И при этом данная нефть не подпадает под санкции. Но и здесь все упирается в логистику, и соответственно, в цену.

"Сокращение дисконта означает, что для китайских переработчиков покупка российской нефти остается выгодной, учитывая более короткое транспортное плечо при поставках из Козьмино по сравнению с нефтью из Бразилии (Tupi) или Конго (Djeno)", — поясняет Марсель Салихов, директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ.

"В логистическом плане потребителям из КНР и Индии выгоднее получать нефть из России, нежели из Западной Африки или Латинской Америки — фрахт кораблей, зависящий от логистического плеча, им обойдется дешевле, когда речь идет о перевозках с Дальнего Востока России" — подтверждает Хазанов.

Эксперты подчеркивают: также, как и в случае с другими сортами, потолок цен на нефть не имеет большого значения для ВСТО. Транспортировка и страхование поставок этих грузов осуществляется без участия западных компаний — с помощью лояльного России теневого флота танкеров. Потому весь 2023 год цена ВСТО превышала 60 долларов за баррель, указывает Салихов. И в ближайшие месяцы дисконт продолжит сокращаться.