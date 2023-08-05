МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Япония с 9 августа приостановит экспорт в Россию подержанных авто с объемом двигателя свыше 1,9 литра, а также всех гибридов и электромобилей. Каких популярных и привычных моделей мы недосчитаемся и сколько будет стоить то, что дойдет до нас окольными путями, рассказал агентству "Прайм" руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Новый пакет санкций Японии против России вступит в силу 9 августа

По его словам, российский авторынок лишится таких востребованных моделей, как Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol и X-Trail, популярной Rav4. Помимо этого, нас могут оставить без минивэнов Toyota Voxy, Noah, Esquire, Alphard.

Из-за ожидаемого запрета спрос на эти машины уже резко вырос. Например, в Приморье сразу в два раза. А имеющиеся в наличии авто подорожали на 15-20 процентов.

"Многие из этих машин мы любили и не готовы сразу от них отказаться", — констатировал Житнухин.

Запрет может негативно отразиться на авторынках Сибири и Дальнего Востока — в этих регионах большинство ездят именно на подержанных "японках". С другой стороны, параллельный импорт позволяет обойти подобные ограничения. Вопрос только в том, насколько увеличится стоимость авто, ввезенных через третьи страны. По разным оценкам, речь идет о 10-20 процентах сверх нынешней цены.

В целом, по мнению эксперта, у россиян уже есть альтернатива японским авто. Это машины на двигателе с объемом мотора не выше 1,9 литров или китайские автомобили Changan Alsvin, BAIC U5 Plus, Haval M6.

Альтернатива для минивэнов тоже есть, хоть и не очень разнообразная — Mercedes Vito/Viano, Volkswagen Transporter, Hyundai Grand Starex.

Электрокары смогут заменить модели "Москвич" и Evolute, однако их стоимость значительно выше, чем у популярной Toyota Prius. Например, Evolute i-PRO можно приобрести от 1 800 000 рублей, тогда как японское авто начинается от 1 450 000 рублей.