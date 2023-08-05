Автоэксперт Житнухин: после 9 августа нельзя будет купить ряд внедорожников из Японии
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Япония с 9 августа приостановит экспорт в Россию подержанных авто с объемом двигателя свыше 1,9 литра, а также всех гибридов и электромобилей. Каких популярных и привычных моделей мы недосчитаемся и сколько будет стоить то, что дойдет до нас окольными путями, рассказал агентству "Прайм" руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.
По его словам, российский авторынок лишится таких востребованных моделей, как Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol и X-Trail, популярной Rav4. Помимо этого, нас могут оставить без минивэнов Toyota Voxy, Noah, Esquire, Alphard.
Из-за ожидаемого запрета спрос на эти машины уже резко вырос. Например, в Приморье сразу в два раза. А имеющиеся в наличии авто подорожали на 15-20 процентов.
"Многие из этих машин мы любили и не готовы сразу от них отказаться", — констатировал Житнухин.
Запрет может негативно отразиться на авторынках Сибири и Дальнего Востока — в этих регионах большинство ездят именно на подержанных "японках". С другой стороны, параллельный импорт позволяет обойти подобные ограничения. Вопрос только в том, насколько увеличится стоимость авто, ввезенных через третьи страны. По разным оценкам, речь идет о 10-20 процентах сверх нынешней цены.
В целом, по мнению эксперта, у россиян уже есть альтернатива японским авто. Это машины на двигателе с объемом мотора не выше 1,9 литров или китайские автомобили Changan Alsvin, BAIC U5 Plus, Haval M6.
Альтернатива для минивэнов тоже есть, хоть и не очень разнообразная — Mercedes Vito/Viano, Volkswagen Transporter, Hyundai Grand Starex.
Электрокары смогут заменить модели "Москвич" и Evolute, однако их стоимость значительно выше, чем у популярной Toyota Prius. Например, Evolute i-PRO можно приобрести от 1 800 000 рублей, тогда как японское авто начинается от 1 450 000 рублей.
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