МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Россия и Саудовская Аравия продлевают добровольное сокращение добычи нефти. Приведут ли эти шаги к росту нефтяных котировок до 100 долларов за баррель? И что еще может подхлестнуть этот рост? Больше не первые. Главное богатство США отнимают за долги

В минувший четверг стало известно о том, что Саудовская Аравия решила продлить на сентябрь добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.

В этот же день Россия также объявила, что продолжит добровольное сокращение экспорта нефти на мировые рынки в сентябре, но теперь на 300 тысяч баррелей в сутки. При этом нефтяные компании будут сами решать, снижать им добычу или экспорт, чтобы обеспечить это, объяснял вице-премьер РФ Александр Новак.

Вслед за этими новостями в пятницу цена нефти марки Brent впервые с 17 апреля пробила отметку в 86 долларов за баррель. В целом с начала лета нефтяные котировки выросли на 18 процентов для Brent и на 20,8 процентов — для WTI, а с начала месяца стоимость обеих марок увеличилась на 0,87 и 1,16 процентов соответственно.

Начальник Управления аналитических исследований ИК "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров считает, что для рынка новости о добровольном сокращении добычи — отличные. Однако для движения без остановки к 100 долларам за баррель этого мало.

По его словам, нужна хорошая динамика спроса и перспективы краткосрочной угрозы дефицита. Еще один вариант — ждать смягчения денежно-кредитной политики регуляторов, но об этом говорить пока рано — еще несколько месяцев точно будет не до этого.

Завышенные ожидания

Главной задачей альянса добывающих стран является поддержание цены выше 80 долларов, напоминает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Дело в том, что бюджеты многих арабских нефтедобывающих стран сверстаны с расчётом именно такой цены барреля.

По мнению аналитика, движение в сторону 100 долларов возможно, но при некоторых условиях. В первую очередь, это сохранение политики ограничения производства добывающих стран. Во-вторых, экономика Китая должна вернуться к более активному росту. В-третьих, ведущие центральные банки должны остановить цикл ужесточения и вернуться к стимулированию.

"Однако большинство этих условий пока не выполняется. Поэтому в пользу 100 долларов за баррель может сыграть лишь форс-мажорная ситуация", — считает Кочетков.

Вопрос времени

В перспективе цены на нефть будут формировать два важнейших момента. Первый — четкое понимание того, что cтраны ОПЕК+, включая Россию, не позволят рынку "устаканиться" ниже 80 долларов за баррель. Именно этот уровень является критичным для формирования их бюджета. Саудиты готовят сюрприз: нефть польется обратно

Второе — риски замедления двух крупнейших экономик мира: США и КНР. Сейчас они как минимум снижаются, отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Федрезерв уже близок к окончанию цикла повышения ставки — данные по ВВП за второй квартал года вышли — существенно лучше прогноза (+2,4 процента роста). ВВП Китая за этот же период прибавил 6,3 процента год к году, причем Пекин анонсировал необходимость дальнейшего стимулирования экономического роста. Так что, скорее всего, спрос на нефть продолжит расти глобально, рассуждает финансист.

Все это говорит о том, что цена на нефть до конца года будет на уровне 85-90 долларов.

"Что касается уровня в 100, то это вопрос времени. Возможно, не в 2023-м, но в течение 2024-го мы вполне можем его увидеть", — считает Скрябин.

На взлетной полосе

Между тем, по мнению финансового эксперта, автора Telegram-канала "Экономизм" Алексея Кричевского, у нефти есть все шансы улететь к трехзначным значениям. Но для этого нужно сначала закрепиться выше 85 долларов за баррель — именно закрепиться, а не периодически переходить за эту отметку, замечает он.

Спрос со стороны азиатских стран становится все больше. И это логично — Китай массово закупает топливо в России, Индия использует российскую нефть для перепродажи с наценкой в Европу.

Однако на рынке есть дефицит продукта, который подкрепляется сокращениями добычи от России и Саудовской Аравии. К тому же не исключено, что к сокращениям присоединится и ОПЕК+. Европа не у дел, США бессильны: Суэцкому каналу готовят замену

Эксперт также отмечает, что резервы нефти в США упали до 40-летних минимумов, когда началась "сланцевая революция". "Байден разбазарил половину резерва, сократив его почти до 340 миллионов баррелей. Для поддержания относительно невысоких цен у США возможностей уже нет", — уверяет Кричевский.

Весной глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм заявляла, что стране потребуются годы для восполнения стратегического резерва нефти. А поскольку ОПЕК+ продолжает сокращать добычу, США не только не смогут восполнить запасы, но снова столкнутся с ростом цен на топливо внутри страны. И сделать с этим что-либо они уже не смогут.