МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ, Роман Серов. Бензин в США опять дорожает, и Белый дом крайне обеспокоен — на носу президентские выборы. Американская автомобильная ассоциация уже заявила: в росте цен виноваты Россия и Саудовская Аравия. США пытались помешать росту нефтяных котировок через распродажу нефти из стратегического резерва и рост ставок ФРС. Почему усилия оказались тщетны — в материале Прайм. У Европы паническая атака: энергокризис вернулся, российский газ - нет

Следят за ситуацией

В первую неделю августа средняя цена бензина Regular на АЗС в США выросла до 3,82 доллара за галлон (1 доллар за литр). Такие данные приводит Американская автомобильная ассоциация (AAA).

Цены на американских заправках пока далеки от пиковых значений. Весной прошлого года они достигали 5-6 долларов за галлон, и это был абсолютный рекорд. Однако, памятуя о "топливном шоке", администрация Байдена уже забеспокоилась.

Белый дом очень внимательно следит за ростом цен на топливо, советники президента регулярно информируют его о ситуации, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации. Перед предстоящими в 2024 году президентскими выборами и демократы, и республиканцы начнут разыгрывать "бензиновую карту" в свою пользу, и, в конечном итоге, стоимость топлива может повлиять на результаты голосования самым принципиальным образом.

Россия и саудиты

На данный момент для подорожания есть объективные причины. Летом спрос на бензин растет, а из-за жары НПЗ в Соединенных Штатах не могут работать на полную мощность. Однако, как подчеркнули в ААА, в первую очередь подорожание вызвал рост мировых цен на нефть из-за сокращения добычи и экспорта нефти из России и Саудовской Аравии.

Росту цен не помешали и действия Федрезерва. Так, например, в июне нефть подешевела сразу на полтора процента, получив сигнал от американского регулятора о дальнейшем повышении ставок в этом году. Более высокие процентные ставки должны были привести снижению спроса на нефть и охладить рынок, как предполагали в США. Однако эффект оказался кратковременным.

Теперь в США фактически признали: несмотря на все попытки сбить нефтяные котировки, Америка не может противостоять ОПЕК+, политику которого определяют ведущие игроки — Россия и Саудовская Аравия.

ОПЕК+ на июньской встрече пролонгировал предыдущие ограничения до конца 2024-го. При этом ведущий мировой экспортер черного золота — Саудовская Аравия дополнительно резко сократила производство: сразу на миллион баррелей в сутки. Беспрецедентное сокращение добычи саудиты продолжат и в августе, и в сентябре. Россия добровольно сократила экспорт сверх квот на 500 тысяч баррелей в сутки (в сентябре снижение составит 300 тысяч). Эти решения сразу же нашли отражение в росте нефтяных цен. И Brent, и североамериканская WTI с конца июля торгуются выше 80 долларов за баррель. Испугались всерьез. Банк России спешит на помощь рублю

"Для рынка очень важна скоординированная позиция крупнейших мировых производителей нефти, их совместные действия. Это означает предсказуемость цен и понимание того, что ведущие игроки — Россия и Саудовская Аравия — не допустят обострения ситуации, как это было в марте 2020 года, перед самой пандемией", — отмечает Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития.

Распродали резерв

Аналитики констатируют: возможности США противостоять ОПЕК+ в том, что касается влияния на рынок крайне ограничены. Так, весь прошлый год Вашингтон активно проводил нефтяные интервенции. Из стратегического нефтяного резерва страны распродали порядка 180 миллионов баррелей. Это совсем немного, если учесть, что объем мировой суточной добычи — порядка 100 миллионов баррелей в сутки.

Однако, как подчеркивает Сергей Пикин, эти продажи в значительной степени оказывали на рынок психологическое давление.

Теперь этот инструмент недоступен. В результате распродаж объем нефтяной кубышки сократился в два раза, до минимума за последние 40 лет. Стране потребуются годы для его восполнения, констатировала глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм еще весной. "Только русские": газовый план Европы трещит по швам

Для избирателей США стабилизация цен на бензин имеет ключевое значение, так как стоимость топлива оказывает непосредственное влияние на стоимость потребительской корзины.

"При этом внутри страны не вводятся регуляторные механизмы для исключения скачкообразных изменений цен на моторное топливо", — указывает Тамара Сафонова генеральный директор "Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора".

Все что остается Вашингтону — в который раз призывать страны-производители к увеличению добычи и соответственно, предложения на мировом рынке.

Другое дело, что цели США по снижению стоимости топлива в стране путем роста добычи нефти в мире явно не коррелируют со стратегией стран ОПЕК+, нацеленной на рост доходности при оптимизации объема производства, подчеркивает эксперт.

Кто победит в этом противостоянии — покажет время. Пока в состязании между желанием угодить Америке и потребностью наполнить собственный бюджет побеждает последнее. Поэтому аналитики не исключают, что уже к третьему кварталу года нефть подорожает до 90 долларов за баррель.