МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Во вторник Банк России предпринял довольно жесткую попытку поддержать курс рубля и в экстренном порядке повысил ключевую ставку сразу до 12 процентов годовых. Поможет ли это рублю обрести стабильность и закрепиться ниже психологической отметки в 100 за доллар, рассказывают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Испугались всерьез. Банк России спешит на помощь рублю

С начала мая рубль демонстрировал почти непрерывное снижение. Курс доллара в понедельник даже превысил 101 рубль, евро — 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Банк России заверил, что это не угрожает финансовой стабильности, однако все же вынужден был созвать внеочередное заседание по ставке и повысить ее сразу на 350 базисных пунктов до 12 процентов годовых. Это максимальный уровень с мая 2022 года.

Внеочередное заседание ЦБ стало первым с 26 мая прошлого года и шестым — после введения ключевой ставки. До этого их было два в 2014 году и три в 2022 году. Бесспорно, такое событие не могло не отразиться на курсе. Непосредственно в начале торгов рубль укреплялся к уровням предыдущего закрытия, однако после объявления решения регулятора растерял рост и к вечеру вновь приближался к отметке 99 рублей за доллар.

ЦБ допустил дополнительное повышение ставки в случае усиления проинфляционных рисков и, по мнению большинства аналитиков, это произойдет уже на следующем запланированном заседании 15 сентября. Действия регулятора направлены на то, чтобы охладить спекулянтов, укрепить доверие к нацвалюте и не допустить скачка инфляции. Важно продемонстрировать: при необходимости будут предприняты самые серьезные меры для недопущения катаклизмов на финансовом рынке.

Сакраментальный рубеж

Действия Центробанка и повышенное внимание к ним самой широкой общественности легко объяснимы. Сто рублей за доллар — сакраментальный рубеж, мощнейшая психологическая и техническая граница курса, говорит финансовый аналитик Марк Гойхман. Банк России не мог не отреагировать на ее пересечение.

"Решение о повышении ставки направлено и на ограничение роста курсов валют к рублю, и на обуздание роста цен", — поясняет финансист.

Даже само объявление 14 августа о внеочередном заседании ЦБ снизило курс доллара с рубежей выше 101 рубля к уровню 95,3 рубля. Ожидание повышения ставки уже было заложено в котировки. Поэтому по результатам заседания дальнейшего укрепления рубля не произошло, доллар вернулся к 98 рублям.

Таким образом, рынок и регулятор пришли к консенсусу. Рубежи 100-101 рубля за доллар выступают очень сильным ограничителем, и котировки, вероятно, в ближайшей перспективе их не достигнут. Ведь и ЦБ, и правительство дали понять, что это нежелательно, и увеличением ставки частично ослабили ряд драйверов обесценивания рубля.

Рубль в истерике

Но многие из этих драйверов сохраняются — относительное сокращение доходов от экспортных товаров, дефицит бюджета, сокращение поступления валюты, рост спроса на импорт и оттока валютных средств, геополитические реалии. "Мерами только ЦБ и процентной ставки эти явления нельзя нивелировать", — убежден Гойхман. Поэтому без изменения внешней конъюнктуры доллар вряд ли опустится ниже 92-95 рублей, считает он. "Только русские": газовый план Европы трещит по швам

Самым вероятным на ближайшую перспективу аналитики представляют сохранение диапазона 90-100 рублей за доллар. "И эта волатильность создаст дополнительные существенные неудобства", — констатирует доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Пока рубль "бьется в истерике", остается загадкой, почему не были использованы административные меры для стабилизации курса. Ключевая ставка как инструмент не работает мгновенно — сперва на нее нее должны отреагировать ставки по кредитам и депозитам, затем это должны почувствовать бизнес и население, и только потом произойдет торможение экономики и, соответственно, снижение объемов валютных торгов. На все про все может уйти неделя, а то и больше, указывает он.

При этом не введено ограничений на вывод капитала, нет требований по обязательной продаже валютной выручки экспортерами, нет ограничений на торговлю валютой. Эти меры способны дать более быстрый результат, чем повышение ключевой ставки, но до них не дошло. ЦБ лишь надавил на банки, запретив им использовать для оценки активов фиксированный валютный курс, тем самым частично переложив на них имеющиеся риски.

В итоге рубль, как предполагает Кузнецов, и дальше будет оставаться "слабым и волатильным".

"Необходимы дополнительные меры, обеспечивающие приток иностранной валюты на валютный рынок", — согласен директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Рубль споткнулся о роковой август: доллар торжествует

По его мнению, будет снова объявлено об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. Не исключено и дальнейшее повышение ключевой ставки в сентябре.

Осень рассудит

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин согласен, что монетарного фактора может оказаться недостаточно для разворота девальвационного тренда, который грозит разгоном инфляции. Не исключено, что регулятору придется вернуть ограничения на вывоз капитала, чтобы привести курсовые значения ближе к фундаментально обоснованным уровням. Для доллара это 85-90 рублей.

"И разумеется, для уверенного закрепления доллара ниже 100 необходимо сохранение относительно высоких цен на нефть и отсутствие геополитических шоков", — говорит Бахтин.

И, наконец, в сентябре рубль может начать укрепляться уже по фундаментальным причинам: экспорт наконец отреагирует на повысившиеся сырьевые котировки, а импорт — на новые цены.

Уровень в 100 рублей за доллар вызывает сильную реакцию в обществе, поэтому государство будет стараться удерживать курс ниже этой отметки до наступления благоприятных фундаментальных рыночных условий, способствующих укреплению рубля, подытожил Перепелица.