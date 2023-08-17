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2023
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Аналитик оценил шансы увидеть доллар по 120 рублей
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На сегодня шансы увидеть доллар по 120 рублей весьма низкие. Банк России увеличил ключевую ставку до 12 процентов годовых, возможны и другие меры по борьбе с ослаблением... ПРАЙМ, 17.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Ульяна Крайняя
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. На сегодня шансы увидеть доллар по 120 рублей весьма низкие. Банк России увеличил ключевую ставку до 12 процентов годовых, возможны и другие меры по борьбе с ослаблением нацвалюты, рассказал агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.
Судя по источникам Bloomberg, в дополнение к повышению ключевой ставки обсуждается возобновление контроля за движением капитала. Речь идет об обязательной продаже валютной выручки.
Впрочем, как отмечает финансист, по данным ЦБ, экспортеры уже продают на бирже более 80 процентов своей валютной выручки.
"Также Банк России сообщал, что напрямую экспортеры оставляют на своих счетах за рубежом небольшие средства, в пределах 1 процента от экспортной выручки. Другой вопрос — какой объем валюты они накопили с начала СВО", — говорит эксперт.
Если вспомнить действия регулятора весной 2022 года, то в будущем нельзя исключать такие меры, как определенные ограничения на вывод средств за рубеж для физических лиц, предположил он.