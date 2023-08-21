МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. После драматичного падения рубль немного восстановил позиции. До значений 50-55 рублей за доллар, которые мы наблюдали прошлым летом, пока очень далеко, однако эксперты не исключают некоторой коррекции. На каких отметках и надолго ли успокоится национальная валюта, есть ли предпосылки для ее нового триумфального укрепления? Рубль в истерике. Почему не помогло повышение ставки

Из крайности в крайность

За последние полтора года рубль совершил два масштабных движения, в результате которых "маятник" последовательно оказывался в двух противоположных экстремальных положениях, напомнил экономист и финансист Константин Церазов.

Сначала меры по ограничению потоков капитала, резкое сокращение импорта и обязательная продажа валюты экспортерами отправили курс доллара в область 50 рублей в июле 2022 года.

Затем ослабление ограничений, восстановление импорта и вербальные интервенции со стороны властей подбросили доллар к другому экстремуму — в область 100 рублей и выше.

Хрупкая гармония

После драматичной прошлой недели рубль находится в хрупком равновесии. В понедельник был сформирован текущий небольшой диапазон 92,5-95,5 рублей за доллар. По мнению финансового аналитика Марка Гойхмана, стороны "как будто застыли в готовности двинуться и вверх, и вниз, в зависимости от обстоятельств".

Но все же фундаментально факторов для снижения курса рубля больше, чем для укрепления. Среди основных рисков — относительное сокращение притока валюты от продажи товаров за рубеж, увеличение доли в ней низкоконвертируемых валют, подъем спроса на твердые валюты и их отток из-за наращивания импорта по новым логистическим цепочкам, вывод валюты из страны иностранными и российскими предприятиями и физлицами. Стимулирует уход от рубля и нестабильная геополитическая ситуация. Без русских – сдаются. Европа начала жалеть об утраченных рублях

"Превышение расходов бюджета над доходами требует удорожания валют при экспорте. Поэтому Минфин не заинтересован в слишком значительном укреплении рубля", — полагает Гойхман.

Впрочем, есть и позитивные драйверы для российской валюты. Так, правительство и ЦБ дают понять, что не допустят движение доллара выше 100-101 рубль и в случае необходимости примут дальнейшие ограничительные меры. Резкое повышение ключевой ставки ЦБ до 12 процентов будет препятствовать спросу компаний и физлиц на импорт, зарубежные деньги и повысит привлекательность вложений в рубле. К тому же возможно повышение цен на углеводороды, прежде всего, нефть.

Таким образом, если не будет форс-мажорных факторов, в конце августа — начале сентября курс доллара сохранится в коридоре 90-98 рублей.

Но вот к концу года Гойхман не исключает нового отката и повторного достижения недавних рубежей в 100-101 рублей за доллар.

Два выхода

И это для экономики не очень хорошо. Слишком дешевый рубль грозит ускорением инфляции, создает предпосылки для снижения импорта, который становится слишком дорогим, и в целом создает психологический дискомфорт для населения. Вместе с тем, предпосылок для масштабного укрепления российской валюты пока тоже не прослеживается. Испугались всерьез. Банк России спешит на помощь рублю

"В отсутствие геополитических шоков и/или резких колебаний цен на нефть и/или новых серьезных мер по поддержке рубля со стороны властей курс в ближайшие недели и месяцы может остаться в диапазоне 90-95 рублей за доллар", — считает Церазов.

При этом под влиянием локальных факторов возможны краткосрочные выходы из этого коридора — как вверх, так и вниз.

В прошлом году курс доллара к рублю консолидировался в области 55-65 больше пяти месяцев перед тем, как начать затяжной рост. Вполне вероятно, что нечто подобное мы увидим и на этот раз, говорит экономист.

В свою очередь, директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса "Цифра брокер" Александр Цыганов допускает, что курс может опуститься и до уровней 88-90 рублей за доллар.

По его словам, повышение ставки и новости о возможном введении принудительной продажи валютной выручки сыграли свою роль и рубль начал укрепляться.

При этом и с технической точки зрения назрел момент, требующий коррекции. "Поэтому можно ожидать, что рубль укрепится и до 81 рубля за доллар. Но в наших реалиях ни в чем нельзя быть уверенным, следует держать руку на пульсе", — резюмировал Цыганов.