МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ, Роман Серов. По данным СМИ, в Британии банки блокируют счета местных компаний, связанных с Украиной, из-за опасений в связи с санкциями против России и отмыванием денег. Означает ли это, что Запад не хочет иметь дела со страной, которая в любом случае не заплатит по счетам? Байден сам станет добычей, если начнет войну с Россией

Издание Politico ознакомилось с письмом председателя британо-украинской торговой палаты Бейта Томса министру финансов Великобритании Эндрю Гриффиту. Суть его в том, что торговая палата получает многочисленные жалобы от местных компаний, торгующих с Украиной, на блокировку банковских счетов из-за сделок с украинскими компаниями. Банки опасаются, что торговля с Украиной может использоваться для отмывания денег.

"Проведение даже одной сделки с Украиной может привести к закрытию счетов. Банки, как правило, отказываются даже открывать счета, если компания рассматривает любую форму торговли с Украиной", — пишет глава торговой палаты.

Если торговля из Великобритании с Украиной станет невозможной для МСП (малых и средних предприятий), пострадает экономика обеих государств. "Это негативно повлияет на возможности Украины финансировать свою оборону и сделает ее еще более зависимой от иностранной помощи", — объясняет Томс.

Politico пишет: в банках признают, что сделки с неподконтрольными Киеву регионами сложны, при проверках возможны задержки. Но торговля с Украиной напрямую не запрещена.

Имидж — все

Ограничивая транзакции с Украиной, британские банки стараются понизить риски отмывания денег, финансирования коррупции и неплатежеспособности, поддерживая таким образом свой репутационный имидж, рассказывает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

"При этом наибольшую угрозу для них представляют операции, которые совершаются на неподконтрольных государству территориях, выявление и мониторинг которых весьма проблематичен из-за политической нестабильности в регионе", — отмечает финансист.

В связи с этим ряд финансовых институтов Великобритании отказывается обслуживать клиентов, совершающих подобные подозрительные с их точки зрения сделки.

Основания для беспокойства по этому поводу у финансовых институтов Великобритании действительно существуют, считает Воронкова. Сильнее нефти и газа. Европа впала в новую зависимость от России

Хотя бы из-за нарастания государственного долга Украины. Только за июль он увеличился более, чем на 3 процента и составил примерно 90 процентов ВВП страны. А за январь-июль этот показатель вырос более, чем на 19 процентов.

Причем украинский внешний госдолг составляет почти 70 процентов от общего объема госдолга. И это при том, что дефицит бюджета Украины составляет 26 процентов ВВП. А по показателю коррупции Украина занимает 116 место в мире с индексом восприятия коррупции 33 (2022 год).

Линия защиты

Это и есть главная причина — банки рассматривают Украину как страну с неблагоприятной экономической ситуацией. Там ведутся активные боевые действия с непредсказуемыми последствиями. Процедура стандартного банковского комплаенса всячески ограничивает работу с подобными странами, считая такие операции зоной повышенного риска. Ведь банки отвечают за деньги акционеров и вкладчиков. Конечно, это регуляторный вопрос каждого конкретного банка.

Эксперт управления международного сотрудничества Государственного университета управления Александр Рудой напоминает, что проблемы у малого и среднего бизнеса Великобритании, торгующего с Украиной, возникли еще до февраля 2022 года.

Английские экспортеры говорят, что они усилились с начала войны. "На самом деле банки рассматриваются как первая линия защиты от отмывания денег, чтобы предотвратить попадание грязных денег в финансовую систему", — отмечает он.

Регулирующие органы ожидают, что банки будут отмечать подозрительные транзакции и проверять законность денег после таких скандалов, как отмывание 200 миллиардов евро через эстонский филиал Danske Bank в период с 2007 по 2015 год.

"Прачечная" уже не в фаворе

Многие эксперты напоминают, что у Украины давняя репутация "прачечной" по отмывке нелегальных денег, а по числу коррупционных схем страна может сравниться с самыми одиозными режимами. В коррупционном скандале с украинской компанией Burisma оказался замешан даже сын действующего президента США Джо Байдена — Хантер Байден. Давят на газ. За океаном нащупали больное место Европы

Поэтому по мере осознания Западом призрачности военной победы над Россией призрак громких международных расследований подобных схем обретает все более реальные очертания. Тут уже не до прибыли — убытки бы минимизировать.

Тем более, все прекрасно понимают — с долгами Украина не расплатится даже после прекращения боевых действий. Разрушенная промышленность, массовая миграция, военные потери — все это надолго отбросит ее на задворки цивилизации. На этом фоне западные банкиры, публично дистанцирующиеся от политики, ищут легальные способы выйти из сомнительного предприятия под названием "помощь украинской демократии". В конечном итоге, деньги никто не вернет, контроля за их использованием никакого, а ворошить грязное белье авторов украинских "схем" желания у английских финансовых воротил нет.