Плохо пахнет. Запад дистанцируется от сделок с Украиной
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ, Роман Серов. По данным СМИ, в Британии банки блокируют счета местных компаний, связанных с Украиной, из-за опасений в связи с санкциями против России и отмыванием денег. Означает ли это, что Запад не хочет иметь дела со страной, которая в любом случае не заплатит по счетам?
Издание Politico ознакомилось с письмом председателя британо-украинской торговой палаты Бейта Томса министру финансов Великобритании Эндрю Гриффиту. Суть его в том, что торговая палата получает многочисленные жалобы от местных компаний, торгующих с Украиной, на блокировку банковских счетов из-за сделок с украинскими компаниями. Банки опасаются, что торговля с Украиной может использоваться для отмывания денег.
"Проведение даже одной сделки с Украиной может привести к закрытию счетов. Банки, как правило, отказываются даже открывать счета, если компания рассматривает любую форму торговли с Украиной", — пишет глава торговой палаты.
Если торговля из Великобритании с Украиной станет невозможной для МСП (малых и средних предприятий), пострадает экономика обеих государств. "Это негативно повлияет на возможности Украины финансировать свою оборону и сделает ее еще более зависимой от иностранной помощи", — объясняет Томс.
Politico пишет: в банках признают, что сделки с неподконтрольными Киеву регионами сложны, при проверках возможны задержки. Но торговля с Украиной напрямую не запрещена.
Имидж — все
Ограничивая транзакции с Украиной, британские банки стараются понизить риски отмывания денег, финансирования коррупции и неплатежеспособности, поддерживая таким образом свой репутационный имидж, рассказывает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.
"При этом наибольшую угрозу для них представляют операции, которые совершаются на неподконтрольных государству территориях, выявление и мониторинг которых весьма проблематичен из-за политической нестабильности в регионе", — отмечает финансист.
В связи с этим ряд финансовых институтов Великобритании отказывается обслуживать клиентов, совершающих подобные подозрительные с их точки зрения сделки.
Основания для беспокойства по этому поводу у финансовых институтов Великобритании действительно существуют, считает Воронкова.
Хотя бы из-за нарастания государственного долга Украины. Только за июль он увеличился более, чем на 3 процента и составил примерно 90 процентов ВВП страны. А за январь-июль этот показатель вырос более, чем на 19 процентов.
Причем украинский внешний госдолг составляет почти 70 процентов от общего объема госдолга. И это при том, что дефицит бюджета Украины составляет 26 процентов ВВП. А по показателю коррупции Украина занимает 116 место в мире с индексом восприятия коррупции 33 (2022 год).
Линия защиты
Это и есть главная причина — банки рассматривают Украину как страну с неблагоприятной экономической ситуацией. Там ведутся активные боевые действия с непредсказуемыми последствиями. Процедура стандартного банковского комплаенса всячески ограничивает работу с подобными странами, считая такие операции зоной повышенного риска. Ведь банки отвечают за деньги акционеров и вкладчиков. Конечно, это регуляторный вопрос каждого конкретного банка.
Эксперт управления международного сотрудничества Государственного университета управления Александр Рудой напоминает, что проблемы у малого и среднего бизнеса Великобритании, торгующего с Украиной, возникли еще до февраля 2022 года.
Английские экспортеры говорят, что они усилились с начала войны. "На самом деле банки рассматриваются как первая линия защиты от отмывания денег, чтобы предотвратить попадание грязных денег в финансовую систему", — отмечает он.
Регулирующие органы ожидают, что банки будут отмечать подозрительные транзакции и проверять законность денег после таких скандалов, как отмывание 200 миллиардов евро через эстонский филиал Danske Bank в период с 2007 по 2015 год.
"Прачечная" уже не в фаворе
Многие эксперты напоминают, что у Украины давняя репутация "прачечной" по отмывке нелегальных денег, а по числу коррупционных схем страна может сравниться с самыми одиозными режимами. В коррупционном скандале с украинской компанией Burisma оказался замешан даже сын действующего президента США Джо Байдена — Хантер Байден.
Поэтому по мере осознания Западом призрачности военной победы над Россией призрак громких международных расследований подобных схем обретает все более реальные очертания. Тут уже не до прибыли — убытки бы минимизировать.
Тем более, все прекрасно понимают — с долгами Украина не расплатится даже после прекращения боевых действий. Разрушенная промышленность, массовая миграция, военные потери — все это надолго отбросит ее на задворки цивилизации. На этом фоне западные банкиры, публично дистанцирующиеся от политики, ищут легальные способы выйти из сомнительного предприятия под названием "помощь украинской демократии". В конечном итоге, деньги никто не вернет, контроля за их использованием никакого, а ворошить грязное белье авторов украинских "схем" желания у английских финансовых воротил нет.
https://1prime.ru/exclusive/20230831/841627786.html