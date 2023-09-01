МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Штраф за использование несезонной резины уже вступил в силу, но де-факто его могут выписать лишь с 1 декабря. Что водителям следует знать о новом законе о шинах, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису автомобильного маркетплеса FRESH Александр Носко. Россияне стали меньше тратить на зимние и всесезонные шины

Поправки, запрещающие водителям использовать несезонную резину, вступают в силу с 1 сентября 2023 года. Это следует из постановления правительства "О внесении изменений в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения".

Однако, согласно этому документу, водителей оштрафуют, если зимние шины не установлены зимой (декабрь, январь, февраль), а летом (июнь, июль, август), наоборот, нельзя использовать зимнюю резину. Таким образом, первые штрафы за летнюю резину зимой могут выписать лишь начиная с 1 декабря.

Вместе с тем, погода в межсезонье может отличаться в разных регионах России. Поэтому купить и установить зимнюю резину лучше заблаговременно. По статистике, 50 процентов аварий из-за неисправности авто происходят именно из-за плохого состояния резины.

Оштрафовать водителя могут также, если зимние покрышки и шины с шипами противоскольжения в случае их применения установлены не на все четыре колеса. Характеристики шипов должны быть идентичны, а высота протектора не должна достигать индикатора износа. Параметры износа установлены и для летней резины.

За нарушение полагается штраф в размере 500 рублей. "Размер штрафа, конечно, незначительный, и его можно оплатить в течение 20 дней с даты постановления о взыскании с 50-процентной скидкой, но он должен повысить уровень безопасности на проезжих частях России", — считает эксперт.

По его словам, многие жалуются, что зимние шины сейчас дороги. Это не лишено оснований, но стоит отнестись к таким тратам, как к неизбежности. Использование шин не по сезону чревато еще большими расходами на восстановление автомобиля или здоровья после ДТП, напомнил Носко.