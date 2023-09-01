МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ, Ольга Орловская. Неожиданное сопротивление Украина получила от администрации президента США Джо Байдена. Киев просит Америку снизить потолок нефтяных цен вдвое — до 30 долларов за баррель. Но Вашингтон сопротивляется и оставляет предел планки в 60 долларов. Хотя до этого предполагалось, что потолок будет меняться, за девять месяцев его существования этого не случилось ни разу. Возникает вопрос — а так ли вообще нужен нефтяной потолок в новой реальности? Они что-то знают: почему банки начали бояться валюты

Санкции против российской нефти США, ЕС и остальные страны Большой семерки ввели с 5 декабря 2022 года. Они установили, что страны не могут покупать у России нефть, которую транспортируют по морю, выше цены 60 долларов за баррель. Это было ниже того уровня, по которому торговалась российская нефть в тот момент.

Так Америка и ее союзники надеялись срезать нефтяные доходы России. Но при этом цена все равно оставалась такой, чтобы Россия сохраняла позиции на рынке продавцов "черного золота". Ведь ее отсутствие вызвало бы недостаток предложения сырья и всплеск цен.

"Цифра 60 долларов за баррель на момент принятия решения в 2022 году соответствовала интересам всех стран, устанавливавших потолок. По их мнению, она давала российским нефтяникам достаточную маржу, чтобы продолжать экспорт, но не оставляла возможности получать сверхдоходы", — объясняет эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Кому потолок на руку

Уровень 60 долларов за баррель — условная средняя стоимость российской нефти, включая себестоимость ее добычи и транспортировки, поясняет доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Разницу между конечной ценой продажи и потолком забирают посредники с обеих сторон, а страдает конечный потребитель.

Конечно, действующий потолок цен влияет на российский нефтегазовый сектор, так как часть поставок в Европу стала невозможна по причине эмбарго, а перенаправление потоков требует дополнительных затрат и времени. Однако эта мера показала себя малоэффективной, поскольку очень сложно определить начального поставщика ресурсов в текущих торговых цепочках, говорит Скрыль.

"Если потолок будет снижен, то данный инструмент покажет еще большую неэффективность", — резюмирует она.

Почему он не рухнул

Главный ответ — Америке не выгодно сейчас что-то делать с российской нефтью, она действует только в своих интересах.

Инфляция в США и Европе уже и так высокая и который год превышает целевые уровни ФРС и ЕЦБ в 2 процента. Центробанки США и Европы повысили ключевые ставки до максимальных уровней за 20 лет, что угрожает наступлением рецессии.

"Власти США и ЕС не хотели бы усугублять энергетический кризис и поэтому не заинтересованы в сокращении поставок российской нефти на мировой рынок", — говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Установление потолка намного ниже рыночной цены, например, до 30 долларов за баррель, привело бы или к его открытому несоблюдению, или необходимости жестко наказывать покупателей российской нефти — Китай, Индию и Турцию, либо к сокращению поставок российской нефти на мировой рынок, рассуждает аналитик Совкомбанка. Больше не поддакивают. БРИКС готовит приговор Западу

Все варианты являются неприемлемыми для США и Европы, поэтому потолок цен остается на уровне 60 долларов, причем страны Запада пока закрывают глаза на то, что и этот уровень по факту не соблюдается и российская нефть Urals сейчас продается примерно по 70 долларов за баррель.

Напомним, что осенью 2024 года в США состоятся президентские и парламентские выборы. Высокая инфляция и рост цен на бензин остаются главной проблемой для американцев, поэтому власти США не заинтересованы в углублении энергетического кризиса, а наоборот стремятся снизить цены на нефть и бензин.

Изнанка санкций

Учитывая, что в августе, по данным Bloomberg, Urals торгуется по 70 долларов за баррель в балтийских портах, то это наглядно показывает, что в условиях дефицита поставок на мировых рынках потолок цен не особо работает, говорит Галактионов.

Васильев, в свою очередь, считает, что некую роль на мировом нефтяном рынке он все же играет: участники рынка продолжают опасаться возможного ужесточения санкций США и ЕС за его несоблюдение. К тому же, введение этого ограничения привело к тому, что торговля российской нефтью стала более рискованной и посредники требуют более высокие премии за логистику и расчеты. В результате часть маржи от продажи нефти перешла от производителя — России к посредникам. Плохо пахнет. Запад дистанцируется от сделок с Украиной

Кроме того, из-за потолка и других западных санкций стало усложнение расчетов за сырье и удорожание возвращения валютной выручки в Россию. Это послужило одной из причин ослабления рубля в этом году, поскольку снизилось предложение валюты на российском рынке. Впрочем, у ЦБ и Минфина еще остались инструменты для сдерживания курса.

Все это, бесспорно, не тот эффект, которого Запад хотел добиться санкциями. Оценив несопоставимость мер и их последствий для российской экономики, США в вопросе ужесточения санкций в отношении российской нефти решили не идти на поводу у Киева. Потому что свои выборы для Америки гораздо важнее, чем помощь Украине.