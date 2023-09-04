МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Размер пенсии может изменяться благодаря доплатам за стаж, вредность и даже регион проживания. О том, кому и за что они полагаются и как их получить, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

"Так, если по каким-то причинам, человек получает совсем небольшую пенсию, то ему должна быть начислена федеральная социальная доплата, чтобы итоговая сумма была не меньше федерального прожиточного минимума. В 2023 году он был установлен на уровне 12 363 рубля, — отмечает он.

Но если региональный прожиточный минимум выше федерального (например, в Якутии он более 30 тысяч рублей), то пенсионер будет получать уже повышенную региональную социальную выплату.

Кроме того, льготные категории пенсионеров имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты. К ним относятся инвалиды, Герои СССР и соцтруда, ветераны, чернобыльцы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма. По словам юриста, размер такой выплаты — от 1300 до 4950 рублей — зависит от того, пользуется ли пенсионер набором социальных услуг.

Так, инвалиды получают ЕДВ автоматически на основании сведений, которые Бюро медико-социально экспертизы (МСЭ) подает в Социальный фонд. Все остальные категории должны подать заявление, желательно до 1 октября, в МФЦ, на сайте Госуслуг или лично в Соцфонде. Юрист раскрыла, какие долги нельзя взыскать с пенсионера

Пенсионеры, которые содержат других нетрудоспособных членов семьи: инвалидов, несовершеннолетних детей, студентов-очников, пожилых родителей, супругов, бабушек и дедушек, могут рассчитывать на получение доплаты к пенсии в размере 2522 рубля. Причем такая сумма может начисляться максимум трем иждивенцам, уточняет эксперт.

Надбавку в размере 1892 рубля получат пенсионеры, которые более тридцати лет проработали в сельской местности, а дополнительные 7567 рублей полагаются пенсионерам, достигшим 80 лет или имеющим первую группу инвалидности.

Также, по словам Соловьева, надбавку к пенсии в размере 3784 и 2270 рублей соответственно получат те, кто проработал определенное количество лет в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях.

"В целом, по большинству видов выплат, пенсионеру стоит, собрав необходимые документы, подтверждающие размер стажа, условия работы и прочие обстоятельства, обратиться в отделение Социального фонда по месту жительства, чтобы ответить, при необходимости, на вопросы сотрудника и избежать формального подхода, обеспечив себе своевременное и полное начисление полагающихся надбавок", — заключил юрист.