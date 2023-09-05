МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Связка "дорогая нефть — сильный рубль и наоборот", которой нам долгие годы объясняли курсовые колебания, сходит на нет. Тем не менее, зависимость нацвалюты от стоимости главного экспортного товара сохраняется, но меняет форму. Как она теперь выглядит и на что надеяться, если нефть будет стоить 100 долларов за баррель — в материале "Прайм". Вместо бананов: что подорожает этой осенью сильнее всего

Повышение ключевой ставки и договоренности с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки лишь снизили давление на рубль, но не изменили ситуацию принципиально. После отскока до 93 рублей за доллар в середине августа нацвалюта продолжила ослабление на фундаментальных факторах, главный из которых — сохраняющееся превышение спроса над предложением.

В начале сентября психологическая отметка в 100 рублей за доллар вновь выглядит реальной и достижимой. Во вторник доллар стремился к 98 рублям, евро торговался в районе 105 рублей, юань — 13,3 рублей. Многие аналитики сходятся во мнении — если не будет предпринято решительных действий со стороны финансовых властей, "роковую сотню" мы можем увидеть уже на этой или следующей неделе.

При этом цены на нефть стабильно растут, и во вторник поднялись выше 90 долларов за баррель Brent впервые с ноября 2022 года. С учетом того, что крупнейшие экспортеры — Россия и Саудовская Аравия — продлили добровольное сокращение добычи до конца года, прогнозы о нефти по 100 долларов за баррель и выше выглядят вполне оправданными. Вопрос не в том, случится ли это, а в том, когда будет достигнута знаковая отметка.

Вместо нефти

Неужели зависимость курса рубля от нефтяных котировок, которой нам раньше объясняли курсовые колебания, окончательно ушла в прошлое? В целом это верно — на курс в гораздо большей степени влияют другие факторы, уверены эксперты.

"Сейчас прямой зависимости между нефтью и курсом рубля нет. Нефть дорожает, но рубль продолжает ослабляться из-за отрицательного сальдо торгового баланса и оттока капитала из страны", — рассуждает Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.

После 24 февраля 2022 года валютный рынок стал низколиквидным из-за блокировки нерезидентов. Из-за санкций изменились правила игры. Торги по британскому фунту вообще остановлены. Доллар и евро стали для россиян токсичными валютами, по которым торговый объем упал в пять раз.

Соответственно, динамику рублевых пар определяют другие факторы. Вывод капитала физлицами, продажа активов иностранными компаниями, разрешение экспортерам не возвращать валютную выручку, а также сохраняющийся спрос на импорт ослабляют рубль.

Второстепенный фактор

Однако в определенном виде привязка к нефти все же сохраняется, считает старший аналитик "УК Первая" Владислав Данилов. По его мнению, сейчас просто увеличился временной лаг между ростом цен на нефть и влиянием на курс.

"Дело в том, что экспортеры теперь получают денежные средства от контрагентов спустя некоторое время. Кроме этого, изменение цены на нефть также с лагом влияет на расчет налогов нефтяных компаний — чем они выше, тем больше валютной выручки приходится продать", — пояснил он. Они что-то знают: почему банки начали бояться валюты

Фактор дорожающей нефти второстепенный и окажет поддержку рублю по мере восстановления торгового баланса страны, который упал с 22,21 миллиардов долларов на начало года до 8,41 миллиардов долларов в июне, полагает начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.

"С июля средняя цена Urals закрепилась выше 60 долларов, что позволяет рассчитывать на рост экспортной выручки нефтяных компаний в третьем квартале, и как следствие, на укрепление национальной валюты", — говорит он.

Не панацея

В дальнейшем рост цен на нефть будет сдерживать ослабление рубля, но кардинально ситуацию не изменит. Конечно, дорогая нефть сократит дефицит бюджета, однако для укрепления рубля следует ужесточить валютный контроль и ограничить отток капитала, полагает Антонов. Вам и не снилось: куда теперь может улететь курс рубля

Что касается сакраментальных 100 долларов за баррель нефти Brent — мы, вероятно, их увидим к концу года, а, возможно, даже раньше. Многое зависит от дальнейших решений ОПЕК+ и восстановления спроса в Китае. Однако для ощутимой поддержки рубля котировки нефти должны удержаться на достигнутых максимумах хотя бы в течении двух-трех месяцев, считает Соболев.

По его прогнозу, потенциалом роста доллара на осеннюю сессию выступает пик августа 101,75 рублей, от которого был сформирован коррекционный коридор с нижней границей 92,5 рублей. Установленные рамки пока комфортны для рынка и способствуют его наполнению новыми деньгами.

Итак, даже если усилия России и Саудовской Аравии по сокращению добычи увенчаются успехом, рост нефтяных котировок будет поддерживать рубль лишь отчасти. Для более серьезного укрепления необходима ликвидация структурных дисбалансов в экономике и финансовой сфере, делают вывод эксперты.