МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Анонсированное разработчиками изменение дизайна интерфейса WhatsApp* для Android может быть проверкой различных гипотез перед дальнейшими изменениями, например, перед редизайном логотипа, рассказал агентству "Прайм" ведущий UX/UI-дизайнер Лиги Цифровой Экономики Илья Аваков.

Разработчики WhatsApp подготовили новый дизайн мессенджера на Android. Главное изменение, которое заметят пользователи — белый фон верхней панели вместо привычного темно-зеленого. Это убирает лишний шум и выделяет логотип.

"С другой стороны, использование логотипа WhatsApp на главном экране приложения (в левом углу) не совсем оправдано — пользователю незачем напоминать о том, каким приложением он пользуется", — считает эксперт.

По его мнению, в целом дизайн станет удобнее. Перенос разделов "Чаты", "Статус", "Звонки" и "Сообщества" вниз упростит использование мессенджера: экраны новых моделей телефонов и планшетов на Android становятся больше, соответственно, интерфейс приложения должен им соответствовать. Новый дизайн позволяет не тянутся одной рукой к важным разделам вверху экрана и не использовать вторую руку.

В разделе "Чаты" появятся фильтры: "Все сообщения", "Непрочитанные", "Личные" и "Деловые". Это позволит упорядочить коммуникацию в мессенджере и не упустить важную информацию. Однако важен и способ переключения между фильтрами: наиболее удобный вариант — свайпом, как, например, с папками в Telegram.

Однако в целом текущие изменения не поменяют позиционирование бренда, считает Аваков. В аналогичных приложениях уже реализованы более значимые улучшения: например, возможность самостоятельно создавать папки, переименовывать их, добавлять в них чаты. Если WhatsApp идет к такой функциональности, то это упростит жизнь пользователей и улучшит конкурентоспособность мессенджера, заключил он.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская.