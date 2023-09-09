МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Рубль на следующей неделе продолжит ослабление и с большой долей вероятности вплотную подойдет к отметке 100 за доллар, которую уже достигал в августе. В моменте многое будет зависеть от решения Банка России по ставке, однако глобального перелома тренда ждать не приходится, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Банк России вынет туза из рукава ради спасения рубля

На минувшей неделе рубль продемонстрировал общее ослабление на фоне роста цен на нефть. Курс доллара вырос с 96,87 до 98,30 рублей, хотя к вечеру пятницы снижался ниже 98. Основное давление на него оказывало усиление спроса на валюту при дефиците предложения.

"Вдобавок было много новостей от финансовых властей: Минфин решил увеличить объемы покупки валюты по бюджетному правилу, а Банк России, напротив, нарастит продажи валюты для сглаживания колебаний перед погашением внешнего долга. Регулятор продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта 2024 года", — добавил аналитик.

После некоторых колебаний рубль закрылся вблизи минимумов недели, наблюдалась коррекция перед выходными днями. Однако на следующей неделе сохранение дефицита валюты и инфляционного давления продолжит оказывать давление на курс.

Внимание общественности будет приковано к заседанию Банка России, которое пройдет 15 сентября. Регулятор может в очередной раз повысить ключевую ставку на 50-100 базисных пунктов. При принятии решения он должен принять во внимание слабость рубля, длительное повышение цен на продовольственные и промышленные товары, а также подорожание топлива. От этих факторов будет зависеть окончательное решение.

"Вероятность повышения ставки выше, чем ее сохранение на уровне 12 процентов. Курс рубля краткосрочно отреагирует ростом на повышение ставки, потом опять начнет сдавать позиции", — прогнозирует Антонов.

Технический анализ указывает на возможное достижение долларом отметки 99 рублей на фоне сохраняющегося спроса на валюту. Таким образом, на следующей неделе с большой долей вероятности нацвалюта подойдет к знаковой отметке 100 рублей за доллар. Цель по евро остается на уровне 107 рублей, юаню — 13,50 рублей.