МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ, Наталья Дембинская. Европейская комиссия (ЕК) начала расследование против электромобилей из КНР. Регулятор считает, что эти машины наводнили европейский рынок за счет низкой цены. Беспокоиться, действительно, есть о чем. Китай планомерно отъедает долю рынка у европейских автопроизводителей. В ближайшие годы этот процесс может ускориться настолько, что западные компании уступят китайцам до 20 процентов мирового авторынка. Китай переполошил рынок СПГ: Европу оставят с носом

Слишком дешевые

Европейский рынок столкнулся с наплывом дешевых "зеленых" авто из КНР, низкая стоимость которых — результат крупных государственных субсидий, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Это "деформирует" европейский рынок и приводит к недобросовестной конкуренции.

Пекин такие новости возмутили: в министерстве коммерции расследование назвали "откровенным протекционистским актом", который серьезно нарушит и исказит глобальную цепочку поставок в автопроме. Под предлогом "честной конкуренции" ЕС на самом деле стремится защитить свою собственную промышленность, заявили в КНР.

По итогам января-июня 2023 года Китай стал лидером по экспорту своих автомобилей в другие страны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 70 процентов, а доля электромобилей в общем объеме экспорта поднялась до 25 процентов.

Промышленный монстр

Аналитики подтверждают: европейским производителям сейчас сложно противостоять конкурентам из Китая. Масштабы их производства огромные, а себестоимость работы ниже. Так, КНР способна выпускать в год 45 миллионов автомобилей, а внутренняя потребность в них оценивается только в 20-25 миллионов экземпляров. Соответственно, остальное Китай готов экспортировать.

Автомобильный рынок ЕС составляет в последние годы от 9 до 11 миллионов машин. Рынок США — около 15 миллионов. А значит, Китай способен почти полностью насытить своими автомобилями оба гигантских рынка Старого и Нового Света, поясняет Сергей Толкачев, первый заместитель руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ.

"Китайский экспорт новых энергетических транспортных средств растет не из-за огромных государственных субсидий, а из-за высококонкурентной развитой китайской системы промышленных цепочек поставок и сильной рыночной конкуренции внутри страны", — указывает эксперт.

К тому же, КНР обладает преимуществами из-за более низкой стоимости рабочей силы и энергетических ресурсов, особенно после отказа Европы от дешевых российских энергоносителей, говорит Толкачев. Наконец, автомобили, экспортируемые в Европу, обычно продаются почти вдвое дороже, чем на рынках материкового Китая.

Ничем не уступают

Активней заходить на европейский рынок китайцам позволяет и то, что крупные бренды из КНР постепенно расширяют свою зону влияния в ЕС.

"Geely владеет шведским Volvo Cars и английским Lotus. Почти 10 процентов концерна Mercedes-Benz принадлежит китайскому гиганту BAIC. К тому же производители из КНР активно переманивают топ-менеджеров европейских компаний, в том числе инженеров и дизайнеров. Известно, что популярный сейчас в России электромобиль Zeekr 001 рисовал Штефан Зилафф, курировавший дизайн Audi и Bentley", — поясняет Анатолий Курушин, учредитель "Нео Карс" — компании, поставляющей и обслуживающей премиальные электромобили и гибриды из Китая.

К тому же, у Китая есть все необходимые ресурсы и сырье для производства электромобилей премиального сегмента. По мнению Курушин, они практически ничем не уступают по качеству и оснащению продукции ведущих европейских производителей. Вместо бананов: что подорожает этой осенью сильнее всего

Уже более десяти лет китайские компании активно занимаются разработками электромобилей. В ассоциации крупнейших автопроизводителей КНР представлены 45 брендов электромобилей. А европейский автопром лишь недавно начал осваивать эту нишу, указывает автоэксперт.

Будут препятствовать

Быстрый рост доли китайских электромобилей и гибридов наметился еще в 2021 году. Объем электромобилей из КНР на рынке ЕС уже достиг примерно восьми процентов и в течение двух-трех лет может вырасти до 15-ти.

Если расследование ЕК подвердит выдвинутые "обвинения" против китайских электромобилей, Cтарый свет может пойти на достаточно жесткие меры в угоду домашнему рынку. Например, ввести заградительные пошлины для китайских электромобилей, что позволяют правила ВТО. На грани выживания. Какие авто подешевеют и как успеть их купить

Заградительные пошлины сделают китайские автомобили дороже, соответственно, менее конкурентоспособными на европейском рынке. Поэтому об увеличении их доли продаж в странах ЕС пока говорить преждевременно, считает Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh.

Вдобавок, в Европе поддержка потребителей электромобилей нестабильна: размер скидки при покупке машины и другие выгоды меняются, а к 2030 году электромобили и подзаряжаемые гибриды могут лишиться таких преимуществ, добавляет Сергей Арбузов, обозреватель автомобильного портала "Дром".

Тем не менее, опасения не беспочвенны. Например, по прогнозу швейцарской UBS Group, западные автопроизводители потеряют пятую часть своей доли на мировом рынке из-за неудержимого роста количества более доступных и дешевых в производстве китайских электромобилей. Под руководством BYD Co. китайские автопроизводители почти удвоят свою долю на автомобильном рынке до 33 процентов к концу десятилетия, считают аналитики UBS. В итоге доля западных автопроизводителей на мировом рынке упадет с нынешних 81 процента до 58-ми к 2030 году.