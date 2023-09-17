МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Распространяемое в некоторых СМИ и соцсетях мнение, что для лучшей сохранности АКПП следует переключаться в режим паркинга или нейтральный во время стоянки неверно, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев. "Почти как самолет": во сколько сейчас выйдет ремонт недружественного авто

"Общее правило таково. Если вы стоите на светофоре и двигаетесь в пробке в режиме старт/стоп нет никакой нужды переключаться в "паркинг" или на нейтралку. Если ваша АКПП исправна, то для нее это абсолютно штатный режим работы", — пояснил он.

В этой ситуации следует, как обычно, удерживать автомобиль тормозом до момента, когда можно будет начать движение. Если остановка носит более продолжительный характер, то можно переключиться на нейтральную передачу или паркинг. Но это делается скорее для собственного удобства, нежели для сохранности АКПП.

Для классических автоматов предпочтительнее "нейтралка", а вот владельцам современных авто с управлением АКПП по принципу shift by wire (электронное управление трансмиссией) беспокоиться о подобных мелочах вообще не стоит. При остановке умный алгоритм сам переводит коробку в наиболее правильный по его мнению режим и зафиксирует машину с помощью штатной тормозной системы. А после нажатия на газ вернет трансмиссию в рабочий режим и разблокирует тормоза, рассказал Васильев.

Вообще, для того, чтобы снять все вопросы о том, как пользоваться конкретной АКПП при движении в пробке, лучше всего прочитать инструкцию по эксплуатации. Как это не странно, но там иногда встречается полезная информация, резюмирует он.