МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Рубль уже третий раз за 2023 год перешагивает психологическую отметку: 5 октября — во время выступления на Валдайском форуме президента России Владимира Путина — доллар опять торговался выше 100 рублей. До этого этот уровень был "пробит" в марте, а потом — в августе текущего года. О том, стоит ли ожидать укрепления рубля на фоне дорогой нефти, разбирается "Прайм". В Кремле прокомментировали возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ

Валюты не хватает

Рынок постепенно отвыкает от того, что высокие цены на нефть уже не играют большой роли в формировании курса рубля к доллару и евро. Недавно страны ОПЕК+, в частности Россия и Саудовская Аравия, в очередной раз подтвердили свое решение о сокращении добычи нефти, что дало повод экспертам ожидать к концу года 100 долларов и выше за баррель нефти марки Brent.

Еще недавно этих новостей хватило был на формирование устойчивого укрепления российской валюты. Растущие нефтяные цены обычно увеличивали валютную экспортную выручку, на что рубль также реагировал укреплением. Как только валюта поступала, происходило перенасыщение ею рынка, которому, напротив, требовались рубли: для выплаты налогов, зарплат и других расходов. В такие времена доллар и евро слабели.

Но сейчас рублю дорогая нефть, а следовательно большой прилив валютной выручки от экспортеров в страну, не сильно помогает. За последние полтора года эта связка исчезла из-за санкций и того, что изменилась структура оплаты за российский экспорт. Доля рублей в оплате экспорта в конце лета составила около 42 процентов, хотя в начала года она была около 30 процентов. За сентябрь эта цифра, видимо, еще увеличилась. При этом, в рублях Россия расплачивается лишь за 30 процентов импорта, остальные расчеты идут в инвалюте.

Кроме того, продолжается отток капитала из России и российские компании предпочитают оставлять валюту на своих зарубежных счетах, а не перечисляют ее в Россию. Поэтому вывод один: то, что доллар и евро укрепляются сейчас, явно показывает — рынку не хватает твердой валюты, говорит аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Борьба за дизель: нехватка топлива делает российскую нефть золотой

Октябрь станет показательным

Как будет вести себя российская валюта во многом покажет октябрь. По словам Потавина, из-за того, что в конце сентября рубль не укрепился даже на фоне налоговых выплат, дает повод говорить, что в октябре он также будет слабеть: "среднесрочный тренд на ослабление валюты остается в силе".

Если финансовые регуляторы не найдут способы вмешаться в ситуацию с национальной валютой, то в ближайшее время доллар может достигнуть 105-106 рублей, считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Но у регуляторов сейчас не так много возможностей влиять на валютный рынок, поскольку резервы в долларах и евро заморожены, а повышение ключевой ставки уже не слишком помогает в условиях внешней изоляции страны и оторванности ее от мировых рынков капитала.

Среди административных мер, которые есть в арсенале Банка России и Минфина, следующие, и они не самые популярные:

— возвращение обязательной продажи валютной выручки экспортеров;

— ужесточение ограничений на отток капитала;

— запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж, в том числе в рублях;

— запрет на кредитование зарубежных трейдерских подразделений;

— введение лимита на вывод рублей за рубеж;

— дополнительное повышение ключевой ставки до 15-17 процентов;

— увеличение продажи юаней из резервов;

— запрет российским компаниям на выкуп своих акций у нерезидентов;

— замедление выхода иностранных компаний с российского рынка.



Введение таких мер, хотя бы на время, исключать нельзя, так как если доллар устойчиво закрепится выше уровня 100 рублей, это начнет подрывать доверие населения и бизнеса к национальной валюте и способностям ЦБ и Минфина контролировать ситуацию. В этой связи не стоит исключать, что финансовые власти могут задействовать валютный контроль. Впрочем, если такое решение будет принято, вероятно, это будет временная мера с гибкими и динамическими настройками. Двойная валюта. Назван необычный способ укрепить рубль

Когда рубль укрепится

Оптимизм на рынке демонстрирует помощник президента Максим Орешкин. "Рано или поздно он (рубль — прим. ред.) укрепится", — сказал он вечером 5 октября, после очередного сильного ослабления российской валюты.

Это "рано" может наступить к концу года. К концу года мы можем увидеть доллар в зоне 92-95, считают в БКС. Причем по мнению Бахтина, динамика нефти все-таки отражается со временным лагом, поэтому сентябрьское повышение цен на "черное золото" может сыграть в пользу небольшого укрепления рубля уже к концу октября.

"В базовом сценарии в свои прогнозы на 4-й квартал мы закладываем средний курс рубля к доллару на уровне 98, 104 за евро и 13,4 за юань. Год может завершится с курсом в диапазоне 98-103 рублей за доллар", — говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Он также полагает, что власти задействуют дополнительный комплекс административных мер для удержания курса рубля вблизи 100 за доллар. Такой же средний курс: 100 рублей за доллар заложен в прогнозе банка и на 2024 год.

Пока по настроениям аналитиков ясно, что большого оптимизма в отношении поведения национальной валюты у них нет. Поэтому россиянам и бизнесу постепенно придется привыкать жить с долларом, который исчисляется уже трехзначной цифрой.