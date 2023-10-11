МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Мобильные приложения банков начали запрашивать у клиентов согласие на обработку их фотографий, сделанных при оформлении банковских продуктов, для перевода в формат биометрических данных. Насколько законны нововведения и можно ли отказаться от передачи такой информации, агентству "Прайм" рассказала юрист Анна Никитова. Эксперт сообщил о сложностях использования чужой биометрии злоумышленниками

До 30 сентября, по требованию закона, банки действительно были обязаны уведомить граждан о передаче биометрических данных в Единую государственную систему идентификации (ЕБС). И, соответственно, передавать их.

"Если ранее банки делали биометрические фотографии для идентификации заявителя на открытие счета и хранили их в своих информационных системах, то теперь они обязаны направить эти данные в ЕБС", — говорит юрист Анна Никитова.

Указанные события являются продолжением изменений, происходящих в связи с принятием закона «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Однако, чтобы отвечать требованиям добровольности предоставления персональных данных гражданином, банки, как и любая другая организация, обязаны получить его конкретное, предметное, информированное, сознательное и однозначное согласие, подчеркивает Никитова. Оно должно содержать сведения о том, что и куда передается, и как обрабатывается. Россиянам рассказали, кто сможет оплачивать покупки лицом через СБП

"Уведомления и получения согласия в мобильном приложении, действительно, достаточно для передачи", — отмечает юрист.

Однако, если клиент финансовой организации не хочет, чтобы его биометрические персональные данные использовались в ЕБС, то необходимо предоставить в МФЦ, либо непосредственно в финансовую организацию отказ от сбора такой информации.

Также можно отозвать и уже ранее предоставленное согласие.

Если фотографическое изображение используется для установления личности человека, тогда оно признается биометрическими персональными данными, уточняет Никитова. Соответственно, к ним относятся и фото гражданина с приложенным рядом развернутым паспортом, и фото на пропуск.