МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Телефонные мошенники внедрили схему, позволяющую оставить доверчивых граждан без сбережений и жилья. Как это происходит, агентству "Прайм" рассказывает заслуженный юрист России Иван Соловьев. Мошенники нашли новый способ выманивать деньги россиян

Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что в отношении гражданина "оформлены кредиты в десятке банков". Причем в качестве обеспечения в каждом из случаев якобы указана квартира жертвы. Чтобы не потерять деньги и жилье, людям предлагают срочно перевести все на безопасные счета, а квартиру временно оформить на "сотрудника ФСБ".

"Самое главное, эта схема — не одномоментная. Жертву обрабатывает целая бригада: и "сотрудник ФСБ из отдела по борьбе с финансированием терроризма", и "следователь", и "сотрудница ЦБ", и даже "оператор с портала Госуслуги". Растерянный и запутанный человек передает злоумышленникам все сбережения, берет кредиты и отправляет им снятые деньги, а затем и объекты недвижимости", — говорит Соловьев.

В схемах с отъемом жилья могут быть нюансы — в зависимости от характера и податливости жертвы. По словам юриста, человека могут заставить указать недвижимость в качестве обеспечения крупного кредита, оформить квартиру "на своего человека" или продать ее, а деньги перевести на "безопасный" счет.

И все это делается с целью, чтобы жертва, — а в основном, это пожилые люди, — не потеряла драгоценный объект недвижимости, который уже под угрозой и "вот-вот уплывет в чужие руки".

Совершенно очевидно, что мошенники предварительно подбирают потенциальных жертв, уверен эксперт.

"Самое главное — никогда и ни под каким видом не вступать в телефонные разговоры с незнакомыми людьми, кем бы они ни представлялись. Никогда и ни под каким предлогом не переводить свои средства на какие-либо счета. И тем более — не совершать никаких действий со своей недвижимостью", — предупреждает Соловьев.

Эксперт напоминает, что сотрудники ФСБ, ЦБ, прокуратуры никогда не звонят физическим лицам ни по каким поводам.

"Если же объект недвижимости потерян, то необходимо добиваться возбуждения уголовного дела и просить следователя наложить арест (запрет всяких действий) на квартиру. Так жертва сможет до конца следствия там жить. А за это время отматывать назад юридическую цепочку", — говорит юрист.

Если, конечно, это представится возможным, ведь мошенники тоже прекрасно изучили законы и практику и стараются использовать стопроцентные схемы.