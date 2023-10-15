Автоэксперт Константинов: выбирая зимние шины, обратите внимание на протектор
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Выбор зимних шин зависит прежде всего от характера езды и дорожных условий, в которых будет эксплуатироваться автомобиль зимой, рассказывает агентству "Прайм" директор департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов.
"В любом случае важно выбрать шины с хорошим сцеплением. Для этого нужно обратить внимание на протектор и дорожный рисунок. Так, шины с глубоким и агрессивным протектором смогут обеспечить более выраженное сцепление на заснеженной и ледяной поверхности", — отмечает специалист.
При выборе зимней резины эксперт советует отдавать предпочтение известным производителям с хорошей репутацией на рынке.
"С точки зрения безопасности крайне важно подобрать шины именно того размера, который соответствует требованиям и рекомендациям производителя вашего автомобиля", — говорит эксперт.
В целом зимняя резина бывает трех типов: шипованная, "скандинавская" и "европейская". У первой в протектор вмонтированы металлические шипы, выступающие наружу на 1-1,5 миллиметра. Они цепляются за малейшие неровности и удерживают автомобиль на льду, однако на асфальте малоэффективны. Подходят для среднероссийских зим, когда гололед — частое явление, а вот сильные морозы — редкость.
"Скандинавские" шины, напротив, рассчитаны на суровые морозы, постоянный снег и лед на дороге, обеспечивая оптимальное сцепление за счет мягкости протектора. Они оптимальны для северных регионов, где не бывает оттепелей и почти нет чистого асфальта зимой. А вот на твердых покрытиях такая резина ухудшает управляемость.
И, наконец, "европейская" резина подойдет для южных регионов, где зимы мягкие и малоснежные. Она лучше цепляется за твердое покрытие, не боится воды и меньше шумит, дольше изнашивается. Однако даже небольшой снег станет для нее испытанием, подытожил эксперт.
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