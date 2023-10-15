МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Выбор зимних шин зависит прежде всего от характера езды и дорожных условий, в которых будет эксплуатироваться автомобиль зимой, рассказывает агентству "Прайм" директор департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов. Разоблачен вредный миф об ошибке водителя, которая убивает АКПП

"В любом случае важно выбрать шины с хорошим сцеплением. Для этого нужно обратить внимание на протектор и дорожный рисунок. Так, шины с глубоким и агрессивным протектором смогут обеспечить более выраженное сцепление на заснеженной и ледяной поверхности", — отмечает специалист.

При выборе зимней резины эксперт советует отдавать предпочтение известным производителям с хорошей репутацией на рынке.

"С точки зрения безопасности крайне важно подобрать шины именно того размера, который соответствует требованиям и рекомендациям производителя вашего автомобиля", — говорит эксперт.

В целом зимняя резина бывает трех типов: шипованная, "скандинавская" и "европейская". У первой в протектор вмонтированы металлические шипы, выступающие наружу на 1-1,5 миллиметра. Они цепляются за малейшие неровности и удерживают автомобиль на льду, однако на асфальте малоэффективны. Подходят для среднероссийских зим, когда гололед — частое явление, а вот сильные морозы — редкость. Ценам вопреки. На российском авторынке выявили феномен

"Скандинавские" шины, напротив, рассчитаны на суровые морозы, постоянный снег и лед на дороге, обеспечивая оптимальное сцепление за счет мягкости протектора. Они оптимальны для северных регионов, где не бывает оттепелей и почти нет чистого асфальта зимой. А вот на твердых покрытиях такая резина ухудшает управляемость.

И, наконец, "европейская" резина подойдет для южных регионов, где зимы мягкие и малоснежные. Она лучше цепляется за твердое покрытие, не боится воды и меньше шумит, дольше изнашивается. Однако даже небольшой снег станет для нее испытанием, подытожил эксперт.