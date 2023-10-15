МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Ситуации, когда инспектор ГИБДД не спешит составлять протокол, предлагая нарушителю "решить вопрос" на месте, все еще возможны, несмотря на усилия властей по борьбе со взятками на дорогах. Что надо делать в этом случае, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Водителей предупредили о шести неожиданных штрафах от ГИБДД

Такие "предложения" от инспектора, как правило, звучат в случае серьезного правонарушения, в результате которого водитель может лишиться права управлять транспортным средством. "В подобных случаях велик соблазн пожертвовать некой суммой денег. Однако "решая вопрос на месте", водитель рискует потерять не только возможность управлять автомобилем, но и свободу", — предупреждает юрист.

Дело в том, что незаконная передача денежных средств представителю власти образует состав коррупционного преступления — дача взятки. "Ответственность за такое деяние предусмотрена ст. 291 или ст. 291.2 УК РФ, в зависимости от передаваемой суммы. Но и та, и другая норма предусматривает самое суровое наказание — лишение свободы", — указывает Миронов.

Таким образом, соглашаться на предложение инспектора "договориться" ни в коем случае нельзя.

Водитель может опасаться, что инспектор будет мстить, обязательно оформит административный протокол, да еще и максимально усугубит вину нарушителя.

"Однако всегда необходимо помнить, что самое суровое наказание за административное правонарушение не сравнится по тяжести с наказанием за уголовное преступление", — подчеркивает адвокат.

Ко всему прочему, действия инспектора могут быть провокацией. Они предполагают согласие водителя на передачу денежных средств. Цель инспектора в таком случае — не административный протокол, а фиксация дачи взятки. Адвокат объяснила, как оспорить неожиданные штрафы ГИБДД

Как отмечает адвокат, ответить на предложение инспектора можно по-разному, например: "Я боюсь и не хочу давать взятку" или "Вы сейчас с меня взятку требуете? Это преступление, я на это не пойду", или же просто: "Денег нет, не дам". Но в любом случае ответ должен быть категоричным и выражать явный отказ в незаконной передаче денежных средств.

При этом в подобных ситуациях попытка видео-аудио-фиксации со стороны водителя затруднительна и по сути ничего не решает.

"Как поступить после такого общения — личное дело человека, но дать верную правовую оценку и определить алгоритм последующих действий поможет адвокат", — подытожил Миронов.