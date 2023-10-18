МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Бывает, что при возврате покупки деньги за нее списываются с покупателя повторно. Почему так происходит и что в этом случае делать, агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Вернуть товар в магазин можно без чека и паспорта, сообщили в Роскачестве

"Простой пример — если товар неправильно пробили на кассе, и покупатель это заметил, оформляют возврат. При этом магазин может подать заявление в обслуживающий банк, и тот повторно спишет всю сумму покупки. Причем это списание не отразится в смс-информировании клиента", — предупреждает эксперт.

Это может произойти как из-за технических накладок, так и по злому умыслу работников торговой точки. Поэтому в ближайшую неделю после инцидента необходимо вручную проверять баланс своего счета и хранить все чеки и слипы о возврате покупки и денег, выданные магазином.

Только так, по словам юриста, удастся доказать, что средства по отмененной покупке были вторично списаны со счета клиента.

Кроме того, не стоит передавать свою банковскую карту в руки продавца, ведь так проще провести неправильные списания или сфотографировать ее для дальнейших преступных манипуляций. Если возникли трудности с оплатой покупки, требуйте распечатки и выдачи чека, свидетельствующего, что деньги не прошли, советует Соловьев.

"Важно взять за правило не оставлять чеки на кассе. Во-первых, это подтверждение вашего посещения магазина и возникших гражданско-правовых отношений, а во-вторых, так вы избавите от возможных соблазнов недобросовестных работников торговли", — заключил он.