МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ, Роман Серов. Германия переходит на уголь, чтобы не замерзнуть — уже вводят в строй дополнительные блоки электростанций и готовят новые. Почему в попытке сдержать цены на электричество страна забыла о своей извечной борьбе за экологию, ради которой в свое время избавлялась от угольной генерации, читайте в материале "Прайма".

Этой зимой в Германии намерены запустить дополнительные угольные мощности, чтобы подстраховать немецких потребителей электроэнергии. По данным Bloomberg, такое решение принял кабинет министров страны. Речь идет о двух блоках завода RWE в Нидераусеме, а также одном блоке завода в Нойрате. Еще один дополнительный блок компании LEAG в Йеншвальде уже начал вырабатывать энергию.

Всего немецкие операторы угольных ТЭС текущей зимой могут вернуть на рынок до 1,9 ГВт резервных энергоблоков. Часть объектов уже активировали прошлой зимой в пиковые периоды после отключения на несколько лет из-за энергетического кризиса и сокращения поставок природного газа из России. Это пришлось сделать, чтобы сэкономить газ и избежать перебоев с поставками.

Такая стратегия не соответствует планам властей Германии ограничить количество вредных выбросов, однако вполне подходит для другой задачи — сдержать рост цен на электроэнергию для потребителей во время отопительного сезона.

Дело в том, что газовая электрогенерация становится очень дорогой. Цены на газ в Европе за первые две недели октября выросли более чем на 30 процентов, с 400 долларов за тысячу кубов до 530 тысяч. И это несмотря на почти 100-процентную наполненность европейских хранилищ — рекордную за всю историю наблюдений. По прогнозу Международного энергетического агентства, цены на газ в Европе сохранятся на высоком уровне до 2027 года.

"Ситуация была бы совсем иной, если бы доступ к газу в Германии сохранялся на уровне 2021 года — много и по фиксированным низким ценам. Тогда и энергокризис бы давно закончился, и цены были приемлемыми", — считает замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов. Сейчас же резко увеличивать потребление опасно — рынок СПГ завязан на спотовые цены, а они могут резко подскочить.

При этом на текущей неделе в северную часть европейского региона пришло первое осеннее похолодание. Температура упала ниже сезонных норм. Это стало первым серьезным испытанием для энергетической инфраструктуры. И для кошельков потребителей: спотовые цены на электричество уже превысили месячные рекорды на фоне снижения выработки возобновляемых источников, что не замедлит отразиться на рознице.

Даешь стране угля

Однако для форсирования угольной энергетики нужно сырье, то есть, уголь. Он в Германии есть, но его добыча малобюджетна и падает год от года. Власти время от времени выступают с предложением полностью закрыть угольные шахты из-за невыгодности и вреда для экологии.

При этом в 2023 году уголь все еще обеспечивает около 25 процентов производства электричества в Германии. Своего производства не хватает, поэтому страна продолжит его импортировать, уверен директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

По данным Евростата, за январь-июль импорт угля Германией составил 18,8 миллионов тонн. "Это на 22 процента меньше аналогичного периода прошлого года, однако все еще достаточно существенные объемы", — пояснил экономист.

Основными поставщиками угля в Германию являются США, Австралия, Колумбия, ЮАР. Ранее около половины немецкого импорта угля приходилось на Россию. Альтернативные источники обходятся дороже из-за более высоких расходов на транспортировку.

"По нашим оценкам, в 2023 году объем "переплаты" за уголь из-за отказа от российского сырья составит для страны 1,5-2 миллиарда долларов при текущих уровнях цен", — отметил Салихов.

Вероятно, для загрузки дополнительных блоков будут в первую очередь использовать немецкий уголь — бурый, низкокачественный, неэкологичный, зато свой. И уж в последнюю очередь дорогой энергоемкий импортный.

Дышите — не дышите

Использовать вместо угля более экологичные источники энергии, к чему, собственно, стремилась Германия, не представляется возможным. Эффективность ВИЭ в зимний сезон закономерно падает, а последние атомные энергоблоки, дававшие почти 6 процентов всей энергии в стране, закрыты в текущем году. Доля ГЭС в немецком энергобалансе традиционно невелика и падает из-за обмеления водохранилищ.

Таким образом, угольные электростанции остаются единственным вариантом для подстраховки. "Почему не газовые? Их у Германии предостаточно. Она могла бы сейчас с их текущим количеством в два раза увеличить производство энергии и тепла. Но сделать этого не может из-за ограниченного доступа к газу", — рассуждает Фролов.

Конечно, никакой энергокатастрофы эксперты не ожидают. Если зима будет теплой, дополнительно нагружать мощности может и не понадобиться. Если холод, ситуация иная, но тоже вполне контролируемая. Плюс налицо общее снижение спроса на электроэнергию, что поможет пережить зиму без особых потерь.

Проиллюстрировать это можно вполне впечатляющими цифрами. В третьем квартале текущего года на всех электростанциях Германии было произведено порядка 97 ТВт-часов электроэнергии. Из них почти четверть пришлась на угольные электростанции. Для сравнения, в том же периоде прошлого года немецкие электростанции произвели 115 ТВт-часов электроэнергии, треть из которых пришлась на угольную генерацию.

Это хорошо для доступности энергоресурсов, но плохо для экономики. Согласно последнему прогнозу МВФ, ВВП Германии сократится в этом году на 0,5 процентов, а рецессия приобретает затяжной характер.

Чем меньше вы дышите, тем меньше вам надо кислорода, если только вы не готовы к скверным последствиям. Поэтому немецкой экономике следует передать пламенный привет", — констатирует в этой связи Фролов.

Впрочем, немецкие власти сохраняют оптимизм по поводу будущего. Министр экономики Роберт Хабек заявил на прошлой неделе в интервью телекомпании ARD, что правительству не понадобится реактивировать старые резервные заводы зимой 2024-2025 годов. Однако и импорт угля, и угольная генерация в ближайшие годы будут сохраняться в стране. Так, на всякий случай.