МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Доказать факт навязывания услуги можно, собрав как можно больше подтверждающих фактов. Что для этого понадобится и куда затем обращаться, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков. В России начали штрафовать за навязывание услуг

Подписанный президентом Владимиром Путиным на этой неделе закон об ответственности за навязывание потребителям дополнительных услуг предполагает штраф от двух тысяч до четырех тысяч рублей для должностных лиц и от 20 тысяч до 40 тысяч — для юридических.

"Проблема очень распространенная. Самый яркий пример — выдача кредита при условии оформления дополнительной страховки. Все мы слышали о случаях, когда банки гласно и негласно отказывают на основании того, что клиент не берет такую страховку по завышенной цене. Теперь с этим станет сложнее", — считает эксперт.

Автосалоны тоже предлагают дорогие страховку и допоборудование, продавцы бытовой техники — свою гарантию вдобавок к гарантии изготовителя.

Порой это происходит без ведома потребителя. Например, при покупке авиабилетов страховка и СМС-уведомление часто включены в счет по умолчанию. Чтобы не платить, нужно снять галочки в определенных местах. То же касается сотовых операторов — пользуясь тем, что люди редко проверяют условия тарифных планов, они без согласия добавляют платные услуги (например, автоплатеж).

Грань между навязыванием и настойчивой рекламой очень расплывчатая, но она есть. "Вот несколько признаков навязывания услуги: излишняя настойчивость продавца или представителя компании, скрытые и непонятные условия, необходимость принять решение быстро, давление на клиента. При этом предложенная услуга вам не нужна, но вас активно убеждают в обратном", — пояснил эксперт.

Доказать факт навязывания можно. Для этого нужно собрать доказательства — письма, СМС-сообщения, записи разговоров. Запишите даты и время всех событий, составьте детальное описание произошедшего. Хорошо, если у вас есть свидетели, которые могут подтвердить "обработку" со стороны продавцов, советует Поздняков.

Затем составьте претензию самостоятельно или с помощью юриста и обратитесь к поставщику услуги, потребовав пересмотра условий и возврата денег. В случае отказа обратитесь в Роспотребнадзор или судебную инстанцию.

На практике речь обычно идет о сравнительно небольших суммах — нескольких сотнях или тысячах рублей, и люди предпочитают не тратить силы и время на юридические тонкости. Поэтому лучше сразу исключить такие ситуации. Для этого следует внимательно изучать документы при подписании договора, проверять итоговую сумму при онлайн-покупках, чаще заходить в личный кабинет сотового оператора. Проявите твердость и не соглашайтесь покупать ненужное, как бы не настаивали продавцы, резюмирует эксперт.