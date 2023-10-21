МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ, Татьяна Мишина. Минпромторг рекомендовал российским чиновникам закупать автомобили шести отечественных марок. Автопарк начнут обновлять со следующего года. Хватит ли на всех "Аурусов" и "Москвичей" и во сколько обойдется "поворот руля" российских госслужащих, разбирался "Прайм".

Производство идет на "Ладу"

"Какие мы, такие и автомобили, поэтому будем требовательными к автопрому — будут другие", — такую формулу успеха еще в июле озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил всем бюджетным учреждениям и органам власти в обязательном порядке закупать отечественные машины. Через несколько недель идея получила поддержку президента.

"Где-то будет поскромнее, чем раньше, — ничего страшного, наоборот, даже хорошо", — сказал Владимир Путин во время встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов даже попросил президента провести тест-драйв новой модели Lada Iskra. Через два-три года эта модель должна заменить "Гранту". Именно под брендом "Лада" намерены создать семейство новых автомобилей в трех вариациях: седан, универсал и универсал-кросс.

Так что чиновников будет чем обеспечить, не сомневаются в АвтоВАЗе. Готовность подтвердил и "Москвич". Правда, источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что российский автопром пока не обладает достаточными мощностями.

По подсчетам Минпромторга, отечественные предприятия выпускают более 20 моделей, способных удовлетворить потребности различных уровней должностных лиц. Помимо "Лады" и "Москвичей", ведомством рекомендованы внедорожники, пикапы и микроавтобусы УАЗ ("Патриот", "Профи", "Хантер"), автомобили представительского класса Aurus Senat и Komendant.

В одобренный список попали даже электромобили Evolute липецкого "Моторинвеста", выпускаемые по технологий китайской Dongfeng. А также локализованные в Тульской области китайские Haval.

В приоритетном порядке для госзакупок рассматривают высоколокализованные модели. Но Минпромторг может разрешить приобретать и автомобили, уровень локализации которых ниже порогового значения.

Борт номер один

Пересадить чиновников на отечественное пытались уже давно. С начала 1990-х высшие руководители передвигались на немецких машинах Merсedes-Benz.

В 1997 году выправить ситуацию пытался первый президент России Борис Ельцин. По иронии, его распоряжение вступало в силу 1 апреля и действительно выглядело шуткой — никто всерьез не стал бы отказываться от "крутого" мерседеса в пользу "Волги". "ГАЗ" тогда демонстрировал специальной комиссии несколько своих моделей. Но Павел Боронин, занимавший должность управделами президента, говорил прямо: "Все — старье".

Через два года Ельцин отменил свое распоряжение. Сам президент для официальных выездов использовал удлиненный, сделанный на спецзаказ бронированный Mercedes. Немецкий автопром предпочитали и другие руководители на разных уровнях. Так продолжалось много лет.

В 2012-м вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве военно-промышленную отрасль, решил пересесть со служебного BMW на автомобиль "Тигр", выпущенный в гражданском варианте. После этого и депутаты Госдумы задумались об отечественном. Некоторые парламентарии возмущались: Россия в состоянии сделать президентский самолет — борт номер один, но не может сделать президентскую машину. Глава государства действительно ездил на иномарках.

Но в том же году на базе реализуемого ФГУП "НАМИ" проекта сформировался бренд Aurus. Мелкими сериями машина выпускалась с 2016-го. Работу вели при непосредственном участии специалистов Гаража особого назначения (ГОН) Федеральной службы охраны России.

Но настоящая презентация прошла в мае 2018-м, когда на церемонию инаугурации Владимир Путин приехал на Aurus Senat Limousine. С тех пор это президентская машина, ее доставляют спецбортом даже для зарубежных поездок.

Больше "Москвичей" для столицы

Транспортным обслуживанием высших органов государственной власти — Администрации президента, Федерального собрания, правительства — занимается Автотранспортный комбинат Управления делами президента. В основном там представлены автомобили BMW, Ford, Hyundai отечественной сборки.

Российские парламентарии частично ездят на собственных авто, но могут и заказывать машины из автопарка Управделами президента. Персонально закрепленный транспорт положен только руководителям комитетов и зампредам, а также депутатам-инвалидам и депутатам-женщинам.

У различных учреждений и ведомств также есть корпоративные автопарки. Все они преимущественно укомплектованы иномарками — но локализованными: BMW и Hyundai калининградской сборки, Mercedes — подмосковной, Toyota Camry от питерского завода компании, Skoda из Нижнего Новгорода, Volkswagen из Калуги. В регламентах госзакупок строго прописывали ограничения по цене.

Пересадить чиновников на "Аурусы" вряд ли представится возможным. Примерная стоимость российского премиального автомобиля стартует от 34 млн рублей. Производство автомобиля Senat началось в мае 2021 года на заводе в Елабуге. Ежегодный объем разных модификаций этой машины в перспективе планировали довести до 5 тысяч. единиц, рассчитывая на покупателей с Ближнего Востока.

Новая модель Lada Aura, по словам президента АвтоВАЗа будет стоить выше 2 миллионов рублей — насколько выше, Соколов не уточнял.

Выпуск шестого "Москвича" стартовал в сентябре на бывшем заводе Renault. Судя по всему, именно он может стать основной моделью, которую получат московские чиновники. Согласно сообщению пресс-службы производителя, сначала "Москвич 6" будет доступен в двух версиях — "Комфорт" и "Бизнес": цена в таком случае составит 2,6 миллионов и 2,8 миллионов рублей соответственно.

В российском государственном и муниципальном аппарате, а также в структурах власти и управления занято не менее полутора миллиона человек. И это без учета военных и служащих органов правопорядка. Даже если российский автопром наберет необходимые мощности, новые машины для всех чиновников обойдутся в гигантскую сумму.

И хотя, например, руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов считает, что высокий спрос на отечественное приведет даже к снижению цен, пока очевидна обратная тенденция.

Но никто и не планирует закупать сразу и в большом количестве. Депутаты Госдумы намерены обновлять машины только после того, как нынешние выйдут из строя. Но уже со следующего года в избирательных округах депутатам будут подгонять только автомобили, произведенные в России.