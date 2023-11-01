МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Сокращение трубопроводных поставок из России вынуждает Европу искать все новые источники газа. Крупнейшая экономика блока, Германия, надеется взять недостающие объемы в Нигерии, которая располагает крупнейшими запасами газа на континенте. Найдут ли африканцы нужные объемы для европейских покупателей, и готовы ли те что-то предложить взамен — в материале "Прайма". В Германии выразили надежду на поставки газа из Нигерии

Голубое топливо на Черном континенте

Европа ищет газ везде, где придется — закупки расширили в США, Катаре, Азербайджане и других странах. Перспективным альтернативным источником в ЕС считают и Нигерию. Еще в июле прошлого года заместитель гендиректора энергетического департамента Еврокомиссии Мэтью Болдуин сообщил: 14% европейского СПГ-импорта приходится на африканскую страну, и есть потенциал увеличить этот показатель более чем вдвое.

Заместить российские поставки нигерийским газом — вполне перспективная идея, считают и немцы. "Эта страна обладает крупнейшими запасами газа в Африке. Немецкие компании заинтересованы в поставках газа и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями", — заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Страна — действительно лидер в Африке по запасам голубого топливо. Но что касается разведки и добычи — здесь не все так просто.

В 2021 году Нигерия экспортировала в ЕС 23 миллиарда кубометров газа, в 2022- чуть более 20-ти. Экспорт нарастить непросто: местные заводы постоянно недозагружены из-за нестабильной обстановки в регионе. Добыча ресурсов осложняется кражами и вандализмом на нефте- и газопроводах. Например, СПГ-завод компании Nigeria LNG работает всего на 60% мощности.

"Повышение уровня безопасности на месторождениях и инфраструктуре приведет к увеличению экспорта сжиженного газа в Европу", — обещал государственный министр нефти Нигерии Тимипре Силва. Сомнительно, что этого удастся добиться в ближайшее время. Сильнее нефти и газа. Европа впала в новую зависимость от России

Сомневаются и в самой Германии. Стремление компенсировать российские поставки газом из нестабильного макрорегиона показывает отсутствие стратегического мышления у европейских политиков, отмечал немецкий депутат Штеффен Котре.

Проблема еще и в слаборазвитых инфраструктуре и технологиях нефтегазодобычи. Нигерия теряет большую часть своего газа из-за сжигания на факелах во время разведки месторождения сырой нефти. В стране, к тому же, отсутствует отраслевой законопроект, который делал бы эту сферу более прозрачной и понятной, отмечает Юлия Коновалова, доцент Экономического факультета РУДН.

Пересохшие африканские потоки

В результате, доля Нигерии в мировой добыче природного газа составляет всего 1,1%. Почти 90% сырой нефти и природного газа, добываемых в стране, экспортируется, крупнейшие покупатели — Китай и Индия. Эксперты не уверены в том, что Нигерия сможет найти нужные Европе объемы.

"В 2021 году до взрывов "Северных потоков" "Газпром" экспортировал в Германию более 50,7 миллиарда кубометров газа. Нигерия же поставила на все международные рынки в совокупности менее 25 миллиардов кубометров топлива", — напоминает Евгений Генкин, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова. Патрушев назвал цели подрыва "Северных потоков" Вашингтоном

Кроме того, в стране огромный внутренний спрос, в основном со стороны энергетического сектора. "Газовые электростанции постоянно недогружаются из-за отсутствия бесперебойного снабжения. Газ понадобится коммерческому, жилому и промышленному секторам. Развивая общенациональную газораспределительную сеть, правительство Нигерии стремится использовать этот потенциал", — указывает экономист.

Отдельные надежды в Европе возлагали на Транссахарский газопровод, по которому трубопроводный газа из Нигерии поступал бы в Европу через Нигер и Алжир. Соглашение о его строительстве власти трех стран подписали в 2009-м. А после почти тринадцатилетней заморозки проект реанимировали в июле 2022-го на фоне энергетического кризиса в ЕС.

Уже тогда стало ясно, что на замену российскому газу эта труба не годится. Ее пропускная способность — 30 миллиардов кубометров, тогда как Россия до взрывов потоков поставляла в Европу более 155 миллиардов кубометров газа в год.

Эксперты указывали на неоднозначность проекта: рентабельность газопровода низкая, а расходы и трудозатраты нужны колоссальные. Европа опомнилась. Кому Украина на самом деле перекроет газ

В любом случае и этих объемов Европа рискует не дождаться. Недавний государственный переворот в Нигере практически обнулил шансы на строительство газопровода, стоимость которого оценили в 13 миллиардов долларов. Альтернативный вариант — постройка газопровода по маршруту Нигерия-Марокко вдоль побережья (Трансафриканский трубопровод), но он обойдется уже вдвое дороже — в 25 миллиардов долларов. И до подписания соглашения еще далеко.

Вопросы вызывает и то, что Европа может предложить африканцам взамен. Очевидно, на реализацию всех амбициозных планов континенту нужны инвестиции в инфраструктуру по добыче и транспортировке газа. Но американские и европейские мейджоры не спешат вкладываться.

Поэтому пока стремление Германии заменить российское топливо африканским больше похоже на политический популизм, чем на реальные планы.