МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. С 1 января работодателей, которые будут платить сотрудникам заработную плату меньше 19 242 рублей, могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч. Об этом агентству "Прайм" рассказала ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева. Госдума одобрила повышение МРОТ с 1 января до 19 242 рублей

В настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля в месяц. Однако Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ со следующего года в размере 19 242 рубля.

"По Трудовому кодексу месячная зарплата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда", — разъясняет Михеева.

За выплату зарплаты ниже МРОТ работодатель может быть привлечен к административной ответственности по ч. 6 и ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, предупреждает юрист.

Размер штрафа, наложенного на должностных лиц по 6 части статьи 5.27 КоАП, составит от 10 до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от одной до пяти тысяч; на юрлиц — от 30 до 50 тысяч. Названы "женские" выплаты, которые вырастут с 2024 года

По части 7 статьи 5.27 КоАП должностных лиц ждет штраф от 20 до 30 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Тех, кто ведет предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 10 до 30 тысяч; юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

При этом зарплата ниже МРОТ законна при неполном рабочем времени или отпуске за свой счет. Меньше получить на руки можно из-за удержаний, например, по исполнительным листам от приставов или документально оформленной компенсации материального ущерба по вине сотрудника, заключила юрист.