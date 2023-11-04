МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. С 1 февраля 2024 года будет снят мораторий на требование оснащать для регистрации в ГИБДД все ввозимые на территорию России автомобили кнопкой "ЭРА-ГЛОНАСС". Кого из владельцев автотранспорта будут штрафовать за неисполнение этого требования, агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко. С помощью "ГЛОНАСС" будут отслеживать передвижение северных оленей

Система для отслеживания экстренных ситуаций на дорогах, созданная на основе российской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, состоит из кнопки, расположенной внутри автомобиля и пульта оператора, куда поступает сигнал. Установка модуля "ЭРА-ГЛОНАСС" обязательна для грузовых автомобилей и автомобильного транспорта, занятого в перевозках пассажиров, напомнила эксперт.

За отсутствие ГЛОНАСС предусмотрена административная ответственность для юридических лиц и ИП, занятых в перевозках, со штрафами от одной тысячи до 400 тысяч рублей — за нарушение лицензионных требований.

Поскольку официальных дилеров европейских марок в России нет, обязанность по установке кнопки ГЛОНАСС с 1 февраля возложена на лицо, ввозящее транспорт. Это может быть как компания-посредник, так и физлицо.

Ввозить на территорию России автомобили без оборудования системой ГЛОНАСС физлицам можно до 1 февраля 2024 года. Если машина была ввезена в период действия моратория, то теоретически кнопку должен установить сам владелец. Глава "ГЛОНАСС" рассказал, что чаще всего атакуют хакеры в автомобилях

"Однако никакая административная ответственность за отсутствие системы ГЛОНАСС на частных автомобилях не установлена. С февраля могут появиться сложности в таможенном оформлении авто и, вероятно, при прохождении техосмотра", — предупредила адвокат.

При этом сотрудники ГИБДД не наделены полномочиями по проверке "тревожной кнопки" внутри автомобиля. Так что на практике наказание для водителей, ее ее не установивших, вряд ли возможно, заключила Кудерко.