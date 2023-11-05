МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. На прошлой неделе ЦБ повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15 процентов годовых. Это неизбежно повлечет повышение кредитных ставок. Какие займы могут стать недоступными для бизнеса и населения, и как это отразится на экономике страны, разбирался "Прайм". Эксперты рассказали о влиянии роста ставки на экономику России

Доходность по вкладам растет

В попытках побороть инфляцию Банк России планомерно повышает ставку с июля. Тогда ее увеличили на один процентный пункт, в августе — на 3,5, а в сентябре — снова на один процентный пункт до 13%. Объявив в конце октября о повышении до 15 процентов (все ждали 14), регулятор не исключил, что потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Принимая такое решение, регулятор брал в расчет множество факторов — и фактическое ускорение инфляции, и инфляционные ожидания (которые во многом определят ее в будущем), и состояние дел в экономике, и курс рубля, и ситуацию с бюджетом. Для того, чтобы реализовались экономические ожидания, понадобится время — эксперты считают, что накопительный эффект проявится лишь в первом полугодии 2024 года. Гораздо быстрее граждане ощутят другое последствие — рост ставок по депозитам.

Он уже начался. На этой неделе Сбербанк объявил о повышении ставок по вкладам в рублях до 14 процентов, ВТБ повышает их в среднем на 2,5 процентных пункта до максимальных 15%. Еще несколько крупных банков — МКБ, Совкомбанк, Росбанк, Тинькофф, МТС-банк — также повысили ставки по сберегательным продуктам. За ними, несомненно, последуют и другие. Поэтому время для того, чтобы положить деньги в банк, сейчас идеальное. Россиянам рассказали, когда ждать самых высоких ставок по вкладам

Однако у повышения ключевой ставки есть и оборотная сторона — чем дороже заемные деньги для банков, тем выше их цена для экономики. Заемщики тоже получают их по повышенным ставкам — как физлица, так и компании. Поэтому кредиты, хоть и не так явно, уже начали дорожать, и этот процесс продолжится.

Заградительные ставки

Считается, что ключевая ставка даже в 10 процентов — это уже величина, при которой в теории может запуститься механизм кредитного кризиса. По сути, сразу после этого предела ставки заимствований стали заградительными. До последнего времени сохранялся спрос на кредиты только от компаний и физлиц, которым важна не столько ставка, сколько сама возможность получить кредитование, говорит директор Департамента корпоративных финансов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов.

При ставке в 15 процентов, скорее всего, сокращаться будут все сегменты кредитования: от потребительского до ипотечного. Но именно эти две сферы просядут сильнее всего, предполагает экономист Константин Церазов. "Доходность банковских вкладов уже в два с лишним раза превышает доходность сдачи жилой недвижимости в аренду, а вклады и жилая недвижимость исторически конкурируют друг с другом за деньги инвесторов", — объяснил он.

Тузов прогнозирует серьезное падение объемов кредитования ипотеки, причем, именно на вторичное жилье. "Тут уже исчерпан отложенный спрос, а нового не появится", — говорит финансист. ЦБ заявил о росте разрыва цен на первичное и вторичное жилье

Схожая ситуация на авторынке — автомобили подорожали значительно, а это само по себе уже оказывает огромное давление на потребителя. При этом в последнее время в кредит продается больше половины новых машин и 30-40% на вторичном рынке. Так что повышение ставки автокредитов приведет к резкому снижению авторынка, уверяет экономист Егор Клопенко.

"Масло в огонь инфляции"

Но самые неприятные последствия, вероятно, ощутит на себе бизнес. Кредитные ставки для бизнеса при значительном разбросе все же проходили по верхней границе, особенно для малых и средних предприятий — 15% с залогом и от 20% без залога. После повышения ключевой ставки они, вероятно, станут еще дороже, поскольку риски вырастут. Это может привести к замедлению экономического роста из-за снижения потребительского и инвестиционного спроса, окажет негативное воздействие на активности бизнеса и населения.

По мнению доцента кафедры институциональной экономики ГУУ Константина Андрианова, повышение "и без того запредельной" ключевой ставки негативно скажется на кредитной активности, которая и так серьезно падает уже с августа. Причем, просядут все кредиты без исключения — ипотечные, потребительские, для бизнеса. Самая большая просадка — на предприятиях обрабатывающей промышленности.

"А так как кредитные ресурсы — главный источник капиталовложений предприятий в развитие, то будет падать инвестиционная и вся деловая активность в российской экономике, что естественным образом приведет к существенному замедлению ее развития", — убежден Андрианов. Вследствие снижения экономической активности может вырасти уровень безработицы. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась

По мнению эксперта, повышение издержек промышленности подливает масло в "инфляционный огонь" и блокирует развитие отечественной промышленности. Такая политика, убежден эксперт, обрекает нашу страну на сохранение импортной зависимости и грозит новой волной подорожания товаров — внутрироссийскую инфляцию еще больше разгонят растущие мировые цены.

Даже нынешние ставки в 15-20 процентов примерно в три-четыре раза выше уровня средней рентабельности большинства отраслей обрабатывающей промышленности. Такой уровень можно назвать запретительным для развития отечественного промышленного комплекса, констатирует Андрианов.

Противоядие от кризиса

Однако выход, как всегда, есть. По мнению Тузова, кредиты для бизнеса постепенно будут мигрировать в сторону лизинга и факторинга, поскольку они предоставляют возможность гибкого подхода к кредитованию как заемщикам, так и кредиторам. Эксперт не исключает обвального сокращения спроса на кредиты с привязкой к ключевой ставке.

При этом государство с целью адресной поддержки отраслей может активизировать программы льготного кредитования. Это будет актуальной мерой на фоне практически гарантированного снижения прибыли у большинства компаний — ведь слишком дорогие кредиты охлаждают спрос, люди предпочитают экономить.

Тем не менее, замедление кредитования, вероятно, будет не столь масштабным, как в 2022 году, считают эксперты. Тогда, помимо высоких ставок, наблюдалась повышенная неопределенность: сначала из-за геополитики, а затем — на фоне частичной мобилизации.

"Наибольшую устойчивость в условиях высоких процентных ставок могут показать отрасли, связанные с производством и реализацией товаров и услуг первой необходимости. Они имеют значительные возможности заложить увеличивающиеся расходы в цены и тем самым перенести их на потребителя", — рассуждает Церазов. Набиуллина пояснила, как ключевая ставка влияет на цены в России

Кроме того, укрепление рубля должно как минимум частично компенсировать импортерам рост ставок по кредитам.

"Если у бизнеса не получится перекредитоваться, то он будет закрываться или сжиматься в объемах. Все это неминуемо приведет к снижению ВВП и сворачиванию экономики. Поэтому крайне важно, чтобы период высоких ставок был максимально коротким", — полагает Клопенко.

Между тем, ЦБ не исключает перехода к снижению ключевой ставки, когда увидит устойчивое замедление инфляции, а это может случиться в 2024 году. "Когда конкретно мы сможем перейти к смягчению, мы сейчас сказать не можем. Будет зависеть от тех данных, которые мы будем получать", — отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.