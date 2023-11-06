МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Усиление конфликта на Ближнем Востоке может взвинтить нефтяные цены до 140-157 долларов за баррель. Такой сценарий заложил Всемирный банк в своем докладе о перспективах сырьевых рынков. Западу это сулит взлет цен на энергоносители, разгон инфляции и дорогое топливо. Сырьевым экспортерам потрясения на нефтяном рынке, наоборот, на руку. NYT оценила потери при наихудшем сценарии на Ближнем Востоке

Дефицит баррелей

С начала противостояния Израиля и группы ХАМАС нефть подорожала на шесть процентов. И, как предполагает Всемирный банк в своем октябрьском докладе о перспективах сырьевых рынков, это только начало.

Аналитики банка выделяют три сценария возможного развития событий на основе опыта региональных конфликтов с 1970-х годов. Первый — сценарий малого кризиса (как в ходе гражданской войны в Ливии в 2011-м). Он предполагает сокращение добычи нефти на 0,5-2 млн баррелей в день и рост цен на нефть до 93-102 долларов за баррель в четвертом квартале.

Сценарий кризиса средних размеров (как в ходе войны в Ираке в 2003 году) предполагает сокращение мирового предложения нефти на 3-5 млн баррелей в день, что подтолкнет цены на нефть до 109-121 доллара за баррель.

И наконец третий сценарий крупного кризиса (как в случае введенного арабскими странами в 1973-м эмбарго) предполагает уменьшение поставок на 6-8 млн баррелей в день и взлет цен до 140-157 долларов за баррель. Аналитики указывают на то, что реализация любого из описанных сценариев в моменте не окажет каких-либо значимых экономических последствий для мировой экономики. ЦБ спрогнозиривал среднюю цену нефти Brent

"Любые поставки энергоресурсов со стороны экспортеров осуществляются по заранее заключенным контрактам. То есть, если стоимость нефти вырастет до 120 долларов за баррель, покупатель будет получать их по ценам, действующим на момент заключения контракта. Однако, если высокие цены сохранятся продолжительный период времени, стоимость новых поставок возрастет, что окажет свой негативный эффект на мировую экономику", — поясняет Артур Мейнхард, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle.

Опасная ситуация

Однако Европе, которая никак не оправится от энергокризиса, такие потрясения совсем ни к чему. "Европейский рынок и так вынужден приобретать заведомо дорогую американскую сланцевую нефть. Любое повышение цены потенциально может привести к социальным потрясениям. Как это было во Франции в прошлом году из-за подорожания бензина, — отмечает Андрей Сурков Эксперт Экономического факультета РУДН.

Для США такая ситуация перед грядущими президентскими выборами может вообще стать опасной. Там галлон дизеля уже подобрался к критическому уровню в пять долларов. Весь прошлый год Америка жгла свои нефтяные запасы, выбрасывая на рынок нефть из стратегического резерва. Это помогло кратковременно сдерживать цены на топливо. Сейчас этот инструмент Белому дому недоступен: резерв изрядно прохудился.

"Президент слил более 40 процентов нефти, запасенной на случай чрезвычайной ситуации. Крайне рискованный шаг при его усиливающейся непопулярности. И он не может поступить так снова, поэтому нынешний рост цен еще сильнее ударит по рейтингу", — предупреждал The Hill.

Если купировать рост не удастся, есть большой риск вступить во вторую инфляционную волну со всеми последствиями. То же самое касается и Европы, которая полностью зависит от внешних поставок, указывает Артур Мейнхард. Вместо России. Европа ухватилась за последний шанс на дешевый газ

Для Европы жесткий сценарий означает очередной скачок цен на энергоносители (дорогая нефть разгонит и стоимость природного газа) и окончательный переход к энергетической зависимости от США и Африки, прогнозирует Александр Неверов, директор независимого Института психолого-экономических исследований. Для развивающихся стран, по его словам, ценовой шок придется на момент начала выхода мировой экономики со дна латентного мирового экономического кризиса. Восстановление экономического роста этих стран отложится минимум на полгода.

Рост доходов

Преимущества, разумеется, получат все ведущие сырьевые экспортеры, в первую очередь, Россия и Саудовская Аравия. В плюсе окажутся и Индия, и Китаю, активно перепродающим российскую нефть.

Дисконт российской нефти к эталонной марке Brent уже существенно сократился. А повышенный спрос на топливо из-за напряженной ситуации в Палестине и Израиле сделает российские сорта еще более привлекательным вариантом для стран Азии и Ближнего Востока.

"Россия получит рост доходов от экспорта нефти и газа, что является важным источником для бюджета и элементом укрепления курса рубля. Кроме того, кризис в Персидском заливе ударит по закупкам Китая, что создаст возможности дополнительно нарастить экспорт наших энергоносителей и продукции АПК в эту страну", — указывает Александр Неверов. Стало хуже, но не тем. Запад признал провал нефтяных санкций против России

Высокие цены на нефть вкупе с дешевым рублем сможет существенно наполнить федеральный бюджет. Есть, впрочем, и риски: ослабление экономического положения стран-покупателей может привести к сокращению спроса на нефть, предупреждает Евгения Сухарева.

Однако, с другой стороны, Россия может предложить поставку энергоресурсов по Северному морскому пути. Аналитик не исключает и того, что острый кризис может даже побудить западные страны свернуть свои санкции в отношении ограничений на цену российской нефти. Которые, к тому же, все равно не работают.