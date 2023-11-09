МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В России резко вырос утилизационный сбор за автомобили, ввезенные с использованием схем растаможки через компании-посредники в странах ЕАЭС. Это связано со стимулированием внутреннего рынка, объяснил агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.

Утилизационный сбор — разовый платеж государству за будущую утилизацию авто — был проиндексирован с 1 августа. Ставка на легковые автомобили выросла в среднем в 1,7-3,7 раза в зависимости от объема двигателя. В России проиндексировали утильсбор на автомобили

Однако для борьбы с серым параллельным импортом Минпромторг скорректировал механизм уплаты для машин, ввозимых физлицами с целью перепродажи. Ставки для таких компаний выросли в десятки, а то и сотни раз.

Согласно вступившему в силу в конце октября постановлению правительства № 1722, если изначально за автомобиль был уплачен сбор по льготной ставке, то при перепродаже в течение 12 месяцев покупателю необходимо будет доплатить недостающую до полной ставки сумму.

Иными словами, сбор по льготной ставке платит посредник-юрлицо на территории страны ЕАЭС (Армения, Киргизия, Казахстан и Белоруссия). А новый владелец, который приобрел авто с целью личного пользования, платит по новой ставке для юрлиц. В отдельных случаях утильсбор вырос в 250 раз и стал сравним со стоимостью автомобиля.

Ранее невысокая стоимость растаможки давала преимущества и продавцам, и покупателям.

"Однако играть с государством в подобные игры — гарантированно проигрышная лотерея", — считает Васильев.

Компании, работающие по серым схемам, предлагают покупателям авто дешевле, чем те, кто платит утильсбор по полной ставке, и такую конкуренцию решили убрать.

Естественно, образовалось большое количество зависших авто, новые владельцы которых просто не могут оплатить выросший сбор. Пойдет ли правительство навстречу автолюбителям и введет ли мораторий, пока не ясно. Однако точно можно сказать, что новая практика расчета утильсбора прежде всего направлена на стимулирование внутреннего рынка.

"Так что автовладельцам стоит задуматься над тем, где лучше приобретать авто: с использованием хитрых схем с последующими проблемами или дорого, но зато легитимно", — подытожил автоэксперт.