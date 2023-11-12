МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Сбор валежника в лесу закон разрешает, однако важно не спутать его с другими видами поваленных деревьев, иначе нарушителю грозит штраф и даже тюрьма. Как различить "живую" и "мертвую" древесину, агентству "Прайм" рассказал адвокат Илья Рейзер. Новак рассказал, сколько еще будут использовать дрова и уголь в мире

Сбор валежника возможен в любых объемах и в любое время года — федеральное законодательство не накладывает ограничений. Однако во избежание нарушений следует ознакомиться с местными законами, в которых могут быть установлены свои правила и порядок сбора.

При этом сухостойные, ветровальные, буреломные, снеговальные или снеголомные деревья не являются валежником, то есть в полном смысле "мертвой" древесиной. За их незаконную рубку могут привлечь по статье 8.28 КоАП или даже статье 260 УК.

В первом случае для физлиц предусмотрен штраф в размере от 4 до 5 тысяч с рублей с конфискацией незаконно заготовленных природных ресурсов и техники, с помощью которой было совершено правонарушение.

Во втором случае по статье Уголовного кодекса за незаконную рубку в значительном размере (ущерб более 5 тысяч рублей) максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет и штраф 100-200 тысяч рублей. "За то же деяние в особо крупном размере (ущерб более 150 тысяч рублей) предусмотрено лишение свободы уже до семи лет и штраф 300-500 тысяч рублей", — разъяснил Рейзер. Юрист рассказал, за сбор каких грибов по новому закону грозит тюрьма

Самое важное при определении валежника — дерево должно иметь признаки естественного отмирания. К ним относятся отсутствие хвои и листвы, изменение цвета древесины и прекращение сокодвижения. Дерево или его часть должно лежать на земле без каких-либо признаков спиливания, срезания или срубания.

"Можно брать лишь те деревья и их части, которые повалены естественным путем и уже начали мертветь", — обращает внимание юрист.

Кроме того, для заготовки валежника нельзя использовать специализированную технику, например, трактор. Но пользоваться ручными пилами, топорами и бензопилами не запрещено.

И, наконец, если участок леса находится в аренде, посещать его и собирать на нем валежник закон не запрещает. Однако адвокат советует предварительно обсудить это с арендатором.