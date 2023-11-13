МОСКВА,13 ноя — ПРАЙМ. Программа формирования долгосрочных сбережений, которая стартует с 1 января 2024 года, поможет гражданам накопить на пенсию, рассказала агентству "Прайм" ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. В Госдуме предложили ввести новую надбавку к пенсии

По ее словам, участие граждан в формировании долгосрочных сбережений будет происходить на добровольной основе. Желающим необходимо заключить соответствующий договор с негосударственным пенсионным фондом.

Государство принимает на себя обязательство софинансировать взносы граждан, если сумма взноса составляет не менее 2 тысяч рублей в следующих объемах:

1 руб. на 1 руб. взносов — при доходе участника программы до 80 тысяч рублей;

1 руб. на 2 руб. взносов — при доходе от 80 до 150 тысяч рублей;

1 руб. на 4 руб. взносов — при доходе свыше 150 тысяч рублей.

"Софинансирование длится в течение трех лет. При этом первый год участник оплачивает взносы сам, государство подключается со второго года. Так, если гражданин заключил договор и уплатил взнос в 2024-м, государство внесет первый взнос в 2025 году. Максимальная сумма, которую оно добавит — 36 тысяч рублей в год", — пояснила эксперт.

Периодические выплаты смогут ежемесячно получать мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет, либо граждане, участвовавшие в программе в течение не менее чем 15 лет. По словам юриста, эти выплаты могут быть срочными (на срок не менее 10 лет) или пожизненными.

"Если размер пожизненных периодических выплат в случае их назначения составит менее 10 процентов прожиточного минимума пенсионера, участнику положена единовременная выплата в размере остатка средств на счете долгосрочных сбережений", — пояснила эксперт.

Граждане смогут обратиться в свой негосударственный пенсионный фонд за выплатой выкупной суммы в пределах части остатка средств на счете долгосрочных сбережений, а также процентов от их размещения за вычетом выплат. Договор при этом расторгается.

Однако в особых жизненных ситуациях — оплата дорогостоящего лечения и потеря кормильца участника — граждане смогут использовать средства сбережений досрочно без расторжения договора, уточнила Ногайлиева.

Правопреемники умершего участника программы получат остаток средств на счете во всех случаях, кроме одного — если ему перед смертью была назначена пожизненная ежемесячная выплата. В случае начисления срочной выплаты наследникам отдадут оставшуюся сумму.

Для защиты прав и законных интересов вкладчиков-участников на средства, формируемые ими по договорам долгосрочных сбережений, будут распространяться все права участников пенсионных программ, разъяснила эксперт.