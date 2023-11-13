МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ, Роман Серов. Добавление "Арктик СПГ-2" в очередной список санкций вызвало немало вопросов — почему о нем вспомнили только сейчас, зачем это США и, главное — что будет с проектом. Найти ответы на них попытался "Прайм". Рынок в огне: нефти предрекли свыше 150 долларов за баррель

Для начала немного информации. "Арктик СПГ — 2" строится на Гыданском полуострове. Основной акционер — "Новатэк", участвуют французская Total, китайские и японские компании. Проектная мощность — 19,8 миллиона тонн в год, по факту легко может работать с превышением. То есть, с вводом завода в эксплуатацию выпуск СПГ в России вырастет приблизительно до 50 миллионов тонн, из которых более половины могут направляться в Европу.

С последним обстоятельством, вероятно, как раз и связана неожиданная активность США. Начав экспортировать свой СПГ в 2016 году, они планомерно давят на российских конкурентов. Еще в 2015 году были введены санкции против Южно-Киринского месторождения, затем под раздачу попали "Новатэк", оборудование для "Ямал СПГ", "Арктическая перевалка" и, наконец, "Арктик СПГ — 2".

Почему именно сейчас? "Очевидно, санкции приурочены к запуску первой очереди проекта, намеченному на зиму-начало весны 2024 года", — считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

До этого США предполагали, что ограничений со стороны Европы и зарубежных компаний достаточно, чтобы затормозить строительство, но ошиблись. Поэтому был выбран путь прямого давления, считает он.

Не задушишь, не убьешь

У американцев, конечно, своя версия. Помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт громко заявили, что их цель — "задушить этот проект", чтобы сократить доходы России от поставок нефти и газа. По его словам, дальнейшее "закручивание гаек" либо остановит реализацию проекта, либо сделает его нерентабельным.

Эксперты уверены, что в случае с "Арктик СПГ — 2" технических проблем из-за санкций скорее всего не последует. Все уже убедились, что "Новатэк" может с этим разобраться. Первая очередь в значительной степени готова, а для второй вместо санкционных газовых турбин будет задействован электропривод.

На самом деле США вряд ли всерьез верят, что смогут "похоронить" Арктик СПГ-2. Скорее это сигнал акционерам, которые, кстати, в большинстве своем являются друзьями США.

"Но зарубежные акционеры — Total и японский консорциум — вряд ли выйдут из проекта, поскольку, во-первых, на это не согласятся российские власти, а во-вторых, такой демарш грозит им многомиллиардными штрафами", — считает Белогорьев.

"Простой пример — национализованное Германией бывшее подразделение "Газпрома" SEFE GmbH продолжает покупать газ с "Ямал СПГ", ведь в противном случае, нарушение условий контракта обойдется немецким налогоплательщикам в 10 миллиардов евро", — указал эксперт. Вероятно, в случае с "Арктик СПГ-2" условия схожие. Европа опомнилась. Кому Украина на самом деле перекроет газ

По мнению ведущего аналитика ФНЭБ Игоря Юшкова, в наиболее сложном положении может оказаться Total. Компания имела долю в большинстве российских СПГ-проектов, оказавшихся под санкциями. Для них это серьезный удар. "Доля японцев невелика, и они, скорее всего, захотят исключений и их получат, как в случае с "Сахалин-2". А китайцы вряд ли уйдут до тех пор, пока им это выгодно", — рассуждает он.

С потенциальными покупателями объемов "Арктик СПГ — 2" больше вопросов. Главный — не испугаются ли они долгосрочных контрактов, которые являются необходимым условием для реализации таких проектов. Конечно, на примере "Ямал СПГ" уже очевидно, что механизм, при котором экспортом занимается не оператор, а акционеры, вполне жизнеспособный.

Но весьма вероятно, что в итоге будет больше спотовых продаж, и газ действительно придется продавать со скидкой, что как минимум снизит маржинальность.

Самое интересное, что бюджет России от этого никак не пострадает — проект реализуется исключительно на деньги частных компаний. Единственное, что сделало государство — предоставило всем СПГ-проектам масштабные льготы — большая часть налогов обнулены или снижены. Предполагается, что основные доходы от реализации начнут поступать спустя как минимум 10 лет после запуска. Поэтому санкции коснутся преимущественно корпоративного сектора.

"Возможно, в США таким образом пытаются внести раскол в российские экономические и политические элиты — дескать, одна из значимых компаний российского ТЭК несет убытки из-за курса государства", — рассуждает Юшков. Однако до сих пор подобная тактика не имела успеха.

Слишком много газа

Более вероятная причина — ожидающийся после 2026 года кризис перепроизводства СПГ в мире. Если все заявленные новые мощности заработают, то покупать газ будет просто некому. На рынке появится дополнительно 200-400 миллионов тонн в год, что сопоставимо с ныне существующим спросом.



Очевидно, что все проекты реализованы не будут. И сейчас решается, кто выдержит конкуренцию, а кто будет вынужден закрыться из-за нерентабельности. В этой ситуации США совершенно нерыночными методами стремятся застолбить для своих производителей европейский рынок. Ведь именно на него приходится 70% их экспорта сжиженного газа. Объем "Арктик СПГ — 2" — а это почти половина одного из "Северных потоков" — вполне мог быть востребован в Европе из-за удобной и дешевой логистики. Именно туда идет 80% поставок с "Ямал СПГ".

По мнению экспертов, под давлением США и на фоне снижения потребления в перспективе 2026-2030 года европейские страны могут отказаться от покупки российского СПГ. Это осложнит запуск других российских заводов, которые находятся в более ранней стадии готовности.

Конечно, у России остается обширный азиатский рынок сбыта. Теоретически "Арктик СПГ-2" и другие проекты могут поставлять газ как на Запад, так и на Восток. Азиатским рынкам он весьма интересен, прежде всего, в рамках своповых поставок. Но возникает вопрос логистики — нужны газовозы, в том числе, ледового класса. В настоящее время число танкеров в мире ограничено. "Арктик СПГ — 2" зафрахтовал 21 танкеров — на верфи "Звезда" в Приморском крае и в Южной Корее. Однако точный статус судов до сих пор неясен, как и сроки завершения строительства.