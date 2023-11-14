МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Колоссальные долги и бюджетный дефицит вынудили агентство Moody's последним из "большой тройки" снизить прогноз рейтинга США. Это не признак неразрешимых проблем, однако американскую администрацию в будущем ожидает немало неприятных сюрпризов. Подробнее о них — в материале "Прайм".

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В минувшие выходные международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного. Решение принято из-за роста дефицита бюджета и госдолга. Агентство сомневается, что на фоне политических разногласий в Конгрессе удастся принять план урегулирования этих проблем.

Само событие вполне ожидаемо — Moody's последним из "большой тройки" рейтинговых агентств ухудшило оценку кредитоспособности правительства США. Но пока сохранило наивысший кредитный рейтинг ААА, ухудшив лишь прогноз, тогда как S&P и Fitch уже понизили баллы.

Власти США выразили несогласие с решением Moody's и заверили, что американская экономика остается сильной. Впрочем, аналогичная реакция сопровождала и предыдущие понижения. Однако разногласия из-за потолка госдолга и его повышение в последний момент никуда не делись. Сейчас он уже превышает 33,7 триллиона долларов, и это явно не предел.

Дефицит бюджета у США тоже по-прежнему гигантский — 6,3% ВВП. "На страну приходится примерно 4% мирового населения, а дефицит ее бюджета составляет примерно 40% от мирового", — пояснил доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

Рекордные бюджетные дефициты были зафиксированы в 2020-м, 2021-м и в 2023-м годах. Каких-либо усилий по сокращению расходов США не предпринимают и это уже становится проблемой, рассуждает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Дело в том, что при текущем курсе доллара рынок казначейских обязательств США может превысить возможности глобальной финансовой системы. За последние два года вместе с ростом процентных ставок выросла стоимость обслуживания государственного долга — в текущем году Минфин США планирует потратить на это 659 миллиардов долларов, что в два раза больше доковидных уровней, отметил старший аналитик "УК Первая" Артем Перминов. По прогнозам эксперта, в течение пары лет на это будет уходить четверть американского бюджета.

Почти не проблема

В целом это не сигнализирует о каких-то глобальных провалах в экономике, но весьма настойчиво указывает на проблемы в государственных финансах. При сохранении текущих темпов прироста госдолга может сложиться ситуация, когда инвестиционные фонды и банки начнут требовать повышенные доходности без оглядки на ставку ФРС, поскольку риски по таким бумагам значительно возрастут, прогнозирует Кочетков. Они что-то знают: почему банки начали бояться валюты

"Иными словами, когда государство живет не по средствам, кредиторы начинают закладывать повышенный риск по таким бумагам", — указал он.

Пока все кажется достаточно управляемым. При доходности 10-летних казначейских обязательств около 5,0% инвесторы начали активно покупать новые и старые выпуски таких обязательств, что способствовало падению их доходности. Постановка рейтинга на пересмотр и сам пересмотр пока критичны, хотя могут породить рыночную волатильность. Но это уже тревожные сигналы на будущее.

Простые американцы тоже не ощущают значимых финансовых дисбалансов, однако замечают, что обслуживать кредиты стало дороже. В то же время рецессии пока не наблюдается, рынок труда в хорошем состоянии. Но финансовая несбалансированность будет приводить к повышенной доходности казначейских облигаций, стрессу для бюджета и корпоративных заимствований, считает Суверов.

Но все впереди

И это далеко не все испытания, которые поджидают американскую экономику. На горизонте до начала 2030-х годов видятся серьезные проблемы с системами социального страхования, расходы превысят доходы.

"Американское правительство из политических соображений может пойти на покрытие этого дефицита, что добавит новую растущую статью расходов", — отметил Перминов.

Кроме того, Минфин США лишился приятного "бонуса" в виде перечислений чистой прибыли от ФРС, которые он получал последние десять лет из-за дифференциала процентных ставок — среднегодовой размер этих перечислений находился на уровне 80-90 миллиардов долларов.

На этом стоимость обслуживания долга может продолжить расти, что ведет к ухудшению кредитоспособности, которая вновь повышает стоимость обслуживания. Получается порочный круг — чтобы отдать долги, нужно занять, а потом опять занять под еще более высокий процент.

Впрочем, вся эта ситуация вряд ли коснется лично действующего главы Белого дома Джо Байдена.

"Его шансы на второй срок близки к нулю. Он вызывает недовольство в демократической партии, у него крайне низкий рейтинг среди избирателей, да и явные проблемы со здоровьем будут вводить в сомнения", — пояснил Кочетков.

Однако тому, кто придет на смену Байдену, придется в ближайшие годы пережить немало неприятных моментов. Аналитики прогнозируют усиление политических распрей между республиканцами и демократами вокруг вопросов, связанных либо с ростом налогов, традиционно поддерживаемых демократами, либо с сокращением расходов, за которые, как правило, выступают республиканцы. И все это однозначно не пойдет на пользу экономике, которая и без того шатается под тяжестью неподъемных долгов.