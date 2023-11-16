МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ, Наталья Дембинская. Индия и Китай забрали львиную долю российского нефтяного экспорта, выпавшего с европейского рынка. Однако вклад в наш бюджет вносят и другие покупатели: Бразилия, Саудовская Аравия, ОАЭ. Все они нарастили закупки нефти и нефтепродуктов из России. Эксперты констатируют: санкции вынудили многие государства искать максимально выгодные пути поставок энергоресурсов. России это, разумеется, на руку. Карательные пошлины: как в Европе зарабатывают на транзите российского газа

"Жадные" покупатели

Индия и Китай поглотили почти 80 процентов российского нефтяного экспорта, которого лишилась Европа. Азиатский рынок стал для Москвы ключевым. С западных рынков на восточные в прошлом году перенаправили почти 40 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, а в нынешнем уже 140 миллионов. Россия зарабатывает на объемах. А ее партнеры перерабатывают сырье в нефтепродукты, которые с накруткой продают в Европу.

Наращивать российские закупки еще с весны начали и страны Персидского залива. Крупнейшие нефтедобытчики — Арабские Эмираты и Саудовская Аравия увеличили импорт мазута и дизеля. Так, например, Эр-Рияд, будучи крупным производителем энергоресурсов, покупает у Москвы нефтепродукты со скидкой, а свои экспортирует уже на мировые рынки.

"Покупать российскую нефть для внутреннего потребления и переработки с учетом дисконта — логичная рыночная реальность. Формула проста: для себя импортировать российскую нефть, от которой Запад отказывается, а экспортировать — нефтепродукты, произведенные на своей территории, но из российской нефти", — отмечает Дамир Кудряков, эксперт экономического факультета РУДН.

Топливо потекло в Бразилию

Выросли поставки нефтепродуктов и в Бразилию. "Мы значительно увеличили импорт бензина и дизеля из России. Это помогает нашей сельскохозяйственной отрасли", — пояснял посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес. Он напомнил, что Бразилия и сама производит большое количество нефти — более трех миллионов баррелей в сутки. Но в стране добывается тяжелое сырье, а нефтеперерабатывающих заводов недостаточно. Поэтому бензин и дизтопливо приходится импортировать.

Уже к августу Бразилия увеличила импорт нефтепродуктов из России на 25 процентов за месяц — до 235 тысяч баррелей в день. Это рекордный показатель.

Более того, в сентябре после двухлетнего перерыва страна начала покупать у России нефть премиального сорта Varandey Blend. А уже в октябре объем поставок вырос в два с половиной раза — до 207,4 тысяч тонн или примерно 1,5 миллиона баррелей. Стоимость партии также резко увеличилась — в 2,8 раза, до 133,25 миллиона долларов.

По этим двум показателям — объему и стоимости — российская нефтяная поставка в октябре стала для Бразилии самой крупной как минимум с 1997 года. С начала 2023-го Бразилия приобрела российской нефти на 181 миллион долларов, что делает Москву одиннадцатым крупнейшим поставщиком этого сырья в южноамериканскую страну. А по итогам октября Россия стала третьим крупнейшим поставщиком нефти в Бразилию после США и соседней Гайаны.

Эксперты не исключают, что рост поставок нефти в Бразилию может быть связан с временным ограничением на экспорт нефтепродуктов из РФ, который вступил в силу на рубеже сентября и октября 2023 года.

Выгодные пути

Такие сделки, прежде всего, продиктованы выгодой, а их условия диктует рынок. "При санкционных ограничениях российская нефть и производные продукты торгуются с дисконтом, что выгодно для стран, сохранивших торговые отношения с РФ. Низкие цены на российское сырье позволили увеличить до 97 процентов загруженность нефтеперерабатывающих мощностей бразильской Petrobras", — отмечает Кудряков.

Как добавляет доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль, санкции Запада против России привели к тому, что все больше государств ищут максимально выгодные способы ее покупки. Закупки российской нефти Бразилией и странами Персидского залива возрастают, поскольку аналогичные сорта по качеству собственного или ближнесоседского производства стоят дороже. Саудиты готовят сюрприз: нефть польется обратно

Конечно, России важно расширить географию поставок. К тому же, реалии показали, что введенные западом ценовые ограничения на российскую нефть не действуют. Средняя цена российской нефти Urals сейчас в районе 80 долларов за баррель, что на треть выше потолка в 60 долларов за баррель.

Куда расширять поставки дальше? По словам Кулдякова, на данном этапе альтернативы выстраиваются в зависимости от трансформации логистических узлов. Наиболее привлекательные рынки для энергоресурсов — развивающие страны. В этой связи Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) для России первый в списке.

Однако Москве подойдут любые альтернативы, это на руку российскому бюджету. Дисконт отечественных сортов к Brent будет лишь сокращаться. А покупатели охотно перепродадут излишки в Европу подороже.

"Санкции спровоцировали формирование неэффективных цепочек поставок нефти и нефтепродуктов в Европу с учетом увеличения стоимости логистики за счет использования более протяженных маршрутов", — отмечает Тамара Сафонова, гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора.

Дружественные страны, отмечает аналитик, оценили преимущество сотрудничества с российскими компаниями: оно позволило им сформировать собственные распределительные хабы по перевалке нефти и нефтепродуктов.